Le trading d'actions et de cryptos débarque sur X avec les cashtags

Annoncés plus tôt cette année, les cashtags débarquent sur X pour transformer le réseau social en super-app financière. Quelles nouveautés apporte cette fonctionnalité ?

X lance officiellement les cashtags

En février dernier, Nikita Bier, le directeur produit de X, présentait les Cashtags, une version optimisée des $TICKERS proposant des informations financières sur des cryptomonnaies ou des actions directement sur le réseau social.

Aujourd’hui, cette nouvelle fonctionnalité débarque sur iPhone pour les utilisateurs de X aux États-Unis et au Canada. L’intérêt de cette nouveauté, c’est qu’elle s’inscrit dans la volonté d’Elon Musk de transformer le réseau social en une super-app :

Lorsque vous recherchez ou publiez un cashtag (ou une adresse de contrat), X suggérera automatiquement des actions ou des tokens crypto correspondants, afin que vous puissiez sélectionner l'actif exact que vous aviez en tête. Toute personne qui clique sur un Cashtag verra les publications qui le mentionnent ainsi que son graphique de prix — sans jamais quitter X. Cela garantit que vous êtes toujours connecté aux discussions sur la bonne action ou le bon token.

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Plus encore, il devient même possible de trader directement sur X, tout du moins au Canada, grâce à une intégration pilote du courtier Wealthsimple

Concernant la version Web et la version Android, Nikita Bier a précisé que ces dernières arrivaient « très bientôt » au même titre qu’un lancement mondial de ces nouvelles fonctionnalités.

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Source : X

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