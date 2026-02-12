Lors d’une présentation sur les perspectives de sa société d’intelligence artificielle xAI, Elon Musk a annoncé le lancement programmé du système de paiement X Money en lien à l’application X. Une option présentée comme un véritable « game changer » qui ne semble pas (encore) concerner les cryptomonnaies.

Elon Musk annonce le lancement imminent du système de paiement X Money version bêta

Lors d’une présentation sur les perspectives de sa société d’intelligence artificielle xAI, Elon Musk a annoncé le lancement programmé du système de paiement X Money en lien à l’application X. Une option présentée comme un véritable « game changer » qui ne semble pas (encore) concerner les cryptomonnaies.

Le réseau X revendique 1 milliard d'utilisateurs dans le monde

À l'occasion d'une présentation largement axée sur les développements en cours de sa société d'intelligence artificielle xAI, et son récent rapprochement avec SpaceX, le milliardaire Elon Musk a abordé différents points en relation au réseau X et à sa vision persistante d'une application universelle - en anglais, « everything app » - qui lui serait associée.

Un projet qui serait désormais destiné au milliard d'utilisateurs revendiqué par cette plateforme sociale, selon les chiffres annoncés lors de cet événement, même si cela implique plus précisément « autour de 600 millions d'utilisateurs mensuels en moyenne, [mais un] nombre de personnes ayant l'application X installée [qui] dépasse largement le milliard ».

Des chiffres impressionnants, si l'on considère que Twitter revendiquait environ 230 millions d’utilisateurs actifs mensuels juste avant son rachat par Elon Musk en 2022. Toutefois, certains sites d'analyse ne manquent pas de préciser que son statut désormais privé rend la vérification de ces données quasiment impossible.

Quoi qu'il en soit, le but est très clair : « donner plus de raisons aux gens d'utiliser l'application X (...) au point de pouvoir vivre votre vie dessus », qu'il s'agisse d'utiliser son réseau de communication mondial, son intelligence artificielle associée Grok, ou son futur portefeuille intégré X Money dont le lancement en « bêta limitée » devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Lancement imminent de X Money version bêta, mais pas de cryptomonnaies au programme

Selon Elon Musk, le lancement de ce portefeuille X Money au sein de son « everything app » s'impose comme un véritable « game changer » pour l'application X, mais également pour la gestion de l'argent et des paiements en général. Et pour cause, cette activité monétaire représente un moteur central de l’engagement au quotidien.

Une volonté qui s'inscrit dans une démarche très ancienne du milliardaire - en particulier si l'on considère qu'il se trouve à l'origine de PayPal - puisqu'il ambitionne de proposer ce service depuis le rachat de Twitter, afin de s'aligner sur le modèle du géant chinois WeChat.

Une question essentielle reste toutefois sans réponse. Est-ce que ce système de paiement X Money pourra prendre en charge les cryptomonnaies ? Comme par exemple le Dogecoin (DOGE) qu'Elon Musk aime bien faire bondir au gré de ses humeurs et de ses annonces successives, comme le fait de tenir sa promesse de l'envoyer, littéralement, sur la lune.

Selon les informations disponibles, la présence de Visa dans cette équation pourrait favoriser une prise en charge initiale des monnaies traditionnelles, mais les paiements crypto resteraient une option envisageable à l'avenir, sans toutefois annoncer de calendrier précis.

Source : Steven Mark Ryan

