Le 17 mars, le parquet de Paris a transmis à la SEC et au département de la Justice américain avoir des soupçons sur Elon Musk : les deepfakes sexuels générés par Grok auraient pu être délibérément provoqués pour valoriser X et xAI avant leur introduction en bourse (prévue en juin 2026). Le concerné, convoqué à Paris le 20 avril, a répondu en qualifiant les procureurs d'« attardés mentaux ».

Grok et la polémique qui a tout déclenché

Vous l'avez sûrement vu passer à la fin de l'année dernière : des milliers d'internautes se sont mis à détourner Grok (le chatbot IA d'xAI intégré à X) pour générer des images sexualisées de femmes. Parfois à partir de simples photos de profil, l'IA a fait « disparaître » les vêtements des victimes.

Selon le Center for Countering Digital Hate (CCDH), Grok a produit entre le 29 décembre 2025 et le 8 janvier 2026 près de 3 millions d'images de ce type, dont environ 23 000 susceptibles de représenter des mineurs. Depuis, pour éviter ces dérives, Grok n'est plus accessible qu'aux utilisateurs payants.

Le 3 février, l'unité cybercriminalité du parquet de Paris a perquisitionné les locaux parisiens de X. L'enquête, ouverte dès 2025 pour des soupçons de biais algorithmiques et de complicité dans la diffusion d'images pédopornographiques, vient de prendre une nouvelle dimension.

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Le 20 mars, le scandale rebondit. Le parquet révèle avoir envoyé le 17 mars une transmission spontanée d'informations au département de la Justice américain — via le bureau d'entraide pénale internationale — ainsi qu'à la SEC. Le message est clair : cette polémique aurait pu être délibérément orchestrée afin de « valoriser artificiellement » X et xAI en vue de leur introduction en bourse prévue en juin 2026.

Une accusation qu'Elon Musk n'a… pas très bien prise. Dans la foulée, il poste sur X : « Ce sont des attardés mentaux ». Trois mots, en français dans le texte, pour répondre aux procureurs parisiens.

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Une IPO en juin 2026 pour l'empire de Musk ?

Pour comprendre l'enjeu financier, il faut remonter à février 2026. Elon Musk annonce la fusion de SpaceX avec xAI, valorisant l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, avec une entrée en bourse (IPO) ciblée pour juin 2026.

Bloomberg estimait même que la valorisation pourrait dépasser 1 750 milliards lors de l'IPO. Sauf que le réseau social X, de son côté, traversait une « perte manifeste de vitesse » (selon les termes mêmes du parquet) à ce moment-là, qui n'arrangeait pas les affaires d'Elon Musk.

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Pile à ce moment-là, il a publié sur X son enthousiasme pour les capacités de Grok à produire des contenus de « dénudation ». De quoi encourager les dérives... Résultat : les téléchargements quotidiens de Grok ont bondi de 72% début janvier, selon le Washington Post. La question posée à la SEC est donc : tout cela a-t-il été calculé ?

Elon Musk devra répondre à Paris le 20 avril, convoqué pour une audition libre. Il n'a pour l'instant pas annoncé s'il s'y rendrait.

Source : X

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