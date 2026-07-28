Séance noire sur les marchés asiatiques – La faute de la Chine ?

Les marchés asiatiques ont vécu une séance noire ce mardi, le KOSPI sud-coréen s'effondrant de plus de 10%, dans une correction qui mêle percée technologique chinoise, doutes sur le financement de l'IA américaine et tensions géopolitiques persistantes.

Les indices boursiers asiatiques plongent

Cette nuit, l'indice sud-coréen KOSPI a clôturé en baisse de 10,8% à 6 023,66 points, sa pire séance depuis plusieurs mois, déclenchant plusieurs coupe-circuits. C'est du jamais-vu : le trading a été suspendu pour la neuvième fois de l'année.

Samsung Electronics a chuté de 13,4% et SK Hynix de 14,7%, les deux valeurs pesant à elles seules près de la moitié de l'indice ; l'action SK Hynix cotée à Wall Street est même repassée sous son prix d'introduction en Bourse. Au Japon, Kioxia a plongé de 18%, Tokyo Electron et Advantest d'environ 11% chacun, entraînant le Nikkei en baisse de 4%. Taïwan a également été touché, avec TSMC en repli de 3%.

Quel a été le déclencheur ? Il semblerait que cela soit une information du média The Information, selon laquelle une entreprise chinoise soutenue par l'État a commencé la production de masse de machines de lithographie DUV à immersion.

Autrement dit, un pan majeur de l'industrie liée à l'IA pourrait être rappatriée en Chine, alors qu'il était jusqu'ici largement dominé par le néerlandais ASML.

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Autre élément qui a favorisé la panique : les premières unités seraient livrées cette année, notamment au fabricant de mémoire CXMT. Nous vous l'expliquions hier, son introduction en Bourse à Shanghai s'est achevée sur un bond de plus de 400%, propulsant sa capitalisation à environ 485 milliards de dollars.

La Chine semble donc s'armer très solidement pour devenir incontournable dans le secteur de l'IA. Résultat : le signal stratégique a fait vaciller les marchés : ASML a perdu jusqu'à 8,5% en Europe, tandis que la perspective d'un écosystème chinois de semi-conducteurs plus autonome fait craindre une érosion accélérée de la position dominante coréenne. En retour, le KOSPI a dévissé.

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Les autres facteurs de cette débandade

Ce choc chinois n'explique cependant pas tout : Wall Street avait déjà trébuché avant l'ouverture des marchés asiatiques.

Nvidia a ainsi perdu près de 5% hier, devenant laissant sa place de première capitalisation mondiale à Apple. Les doutes ont en effet été ravivés sur son modèle de financement qualifié de « circulaire ».

Les marchés ont également probablement réagi à la possible garantie de 250 milliards de dollars accordée à OpenAI pour un data center dans l'Ohio.

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D'un point de vue plus macro, on peut aussi citer les prises de bénéfices avant la décision de la Fed sur ses taux, la publication cette semaine des résultats de quatre des "Magnificent Seven", ainsi que des tensions géopolitiques à nouveau en hausse en Iran.

Que retenir de tout ça ? Il semblerait que plutôt que fuir l'intelligence artificielle, le marché semble surtout redistribuer les cartes de la course aux semi-conducteurs. Il s'agit donc probablement d'un mouvement de fond, confirmé ou non pour les prochaines séances.

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Source : TradingView

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