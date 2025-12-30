Pour Graycale, Bitcoin (BTC) devrait réaliser un ATH en 2026 et mettre fin aux cycles de 4 ans

Selon les analystes de Grayscale, le BTC pourrait réaliser un nouveau record dans les 6 premiers mois de 2026 et remettre en cause les cycles de 4 ans. Que penser de cette théorie ?

Grayscale prédit un ATH du BTC dans les prochains mois

Depuis son dernier plus haut historique (ATH) le 10 octobre dernier à 126 000, le prix Bitcoin (BTC) a perdu 30 %, faisant plonger le marché des cryptomonnaies dans une phase d’incertitude.

Dès lors, plusieurs visions s’opposent : sommes-nous déjà en bear market ou s’agit-il simplement d’une correction de court terme avant de nouveaux records ?

Pour les analystes de Grayscale, c’est la deuxième option qui serait à privilégier ; et le gestionnaire d’actifs va même jusqu’à prédire la fin des fameux cycles de 4 ans :

Grayscale estime que le marché des cryptomonnaies est actuellement dans une phase haussière durable et que 2026 marquera la fin du cycle apparent de quatre ans. Nous prévoyons une hausse des valorisations dans les six secteurs de la cryptomonnaie en 2026 et pensons que le prix du Bitcoin pourrait dépasser son précédent record au cours du premier semestre.

En bref, Grayscale appuie son raisonnement autour de 2 grands axes, à savoir une « demande macroéconomique pour des réserves de valeur alternatives », ainsi qu’une « clarification de la réglementation » stimulant « les investissements institutionnels dans la technologie des blockchains publiques ».

Sur le plan de la demande macroéconomique, les analystes mettent en lumière des inquiétudes vis-à-vis de la dette américaine et une possible accélération de l’inflation. Dans ce contexte, un pivot peut être effectué vers les « matières premières rares », que ce soient les métaux précieux, qui ont actuellement le vent en poupe, ou même le BTC et l’ETH.

Pour Grayscale : « tant que le risque de dépréciation des monnaies fiduciaires continuera d'augmenter, la demande de Bitcoin et d'Ether dans les portefeuilles devrait également croître ».

Si rien n’interdit au BTC de réaliser un nouvel ATH en 2026, cette théorie doit toutefois être abordée avec prudence. Tout d’abord, rappelons le célèbre adage selon lequel « les conseilleurs ne sont pas les payeurs », et, à ce titre, Grayscale a tout intérêt à convaincre des investisseurs de se positionner à l’achat sur ses propres ETF.

Lors du dernier cycle, plus d’un acteur s’est brûlé les ailes, notamment à l’image du fonds d’investissement Three Arrows Capital (3AC), dont les fondateurs défendaient également la théorie d’un supposé supercycle.

Certes, l’adoption des institutionnels est indéniable, mais malgré tout, le marché a aussi montré plusieurs signaux faibles durant le bull run, à commencer par les altcoins et l’ETH.

Pour illustrer cela, soulignons que lors de l’ATH de capitalisation du 9 novembre 2021, la capitalisation totale crypto était de 3 069 milliards de dollars, dont 1 300 milliards de dollars pour le BTC et 1 769 milliards de dollars pour le reste des cryptomonnaies, dont l'ETH. Pour l’ATH du 7 octobre dernier à 4 379 milliards de dollars, le BTC était capitalisé à 2 515 milliards de dollars, contre 1 864 milliards de dollars pour les altcoins.

Désormais, tout semble donc se passer sur le BTC, et une stratégie de dollars cost averaging (DCA) et de prises de bénéfices régulières pourrait être plus pertinente que de chercher à tout prix à prédire les prochains records.

