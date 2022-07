L'exchange Bitstamp commence à facturer des frais pour les comptes inactifs

La chute des cours de cryptomonnaies a lourdement touché les plateformes d’échange, qui ont vu les volumes traités chuter depuis quelques mois. Certaines entreprises ont choisi de licencier, d’autres d’ajouter des frais à certains services. Mais la luxembourgeoise Bitstamp va peut-être un peu plus loin que les autres. Elle a en effet annoncé que les comptes inactifs devraient désormais s’acquitter de frais.

Les personnes qui n’utilisent pas leur compte de manière active depuis un an seront facturées de dix euros, si les actifs qu’ils détiennent ne dépassent pas la valeur de 200 euros. La date de prise d’effet est fixée au 1er août prochain, et la période prise en compte comprend les douze derniers mois.

Dans un communiqué publié au cours du week-end, Bitstamp essayait de rassurer maladroitement sa communauté, qu’elle avait déjà prévenue par email. La plateforme explique ainsi :

« Personne n’aime les frais (nous non plus !), mais conserver les comptes inactifs dans nos registres a un coût, et afin de continuer à fournir des services de qualité à tous nos clients, nous avons pris la dure décision d’implémenter les frais d’inactivité. »