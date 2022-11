Affaire FTX – Quelles plateformes d’échange ont publié leurs réserves ?

Un raz-de-marée : c’est l’effet qu’a eu l’effondrement éclair de FTX, qui était jusque là considéré comme un fleuron de l’écosystème. Et la chute du géant a forcé ses concurrents à essayer de prouver qu’ils n’avaient pas de problèmes de liquidité. Quelles sont les plateformes qui ont joué la carte de la transparence ?

Les plateformes d’échange qui publient leurs réserves

Plusieurs plateformes ont communiqué sur l’arrivée éventuelle de preuves de réserves, avec audit. Celles-ci sont censées montrer de manière transparente quels sont les fonds dont dispose l’exchange, ainsi que ses dettes. D’après les données rassemblées sur BlockchainCenter, ce sont désormais 11 plateformes d’échange qui se soumettront à cette obligation, suite à l’affaire FTX.

Parmi celles-ci, 3 ont déjà été auditées avant le déclenchement de l’affaire et étaient précurseures dans le domaine : Kraken, Coinbase, ainsi que Gate.io. Le géant Binance a publié la semaine dernière l’état de ses adresses et a confirmé qu’un audit serait publié prochainement. Même scénario chez Crypto.com, en mal de crédibilité après des rumeurs faisant état de difficultés financières.

Bitfinex et Huobi finissent la liste des 7 plateformes d’échange ayant publié une preuve de réserves. OKX, Kucoin, ByBit et MEXCGlobal ont par ailleurs confirmé qu’elles se plieraient aussi prochainement à l’exercice. Voici un tableau récapitulatif pour les principaux exchanges mondiaux :

Exchange Preuve de réserve Audité Kraken ✔️ ✔️ Coinbase ✔️ ✔️ Gate.io ✔️ ✔️ Binance ✔️ En cours Crypto.com ✔️ En cours Bitfinex ✔️ ❌ Huobi ✔️ En cours

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Un enjeu de taille pour l’écosystème ?

Il est difficile de surestimer l’importance de la démarche pour ces plateformes. Celles-ci font face à un déficit de confiance considérable et sans doute inédit, alors qu’elles tentaient justement de prouver leur sérieux ces dernières années. Pour les clients, les institutionnels et les régulateurs, pouvoir consulter la santé financière de ces grands acteurs sera donc absolument nécessaire pour que la confiance leur soit de nouveau accordée.

Car on le rappelle, les régulateurs grondaient déjà ces derniers mois, et les derniers événements n’ont fait qu’alimenter leur méfiance. La chute du géant FTX deviendra donc certainement un jalon autour duquel vont s’articuler les politiques des prochaines années… Pour le meilleur et pour le pire.

👉 A lire – Comment sécuriser et stocker ses cryptomonnaies ?

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Source : BlockchainCenter

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.