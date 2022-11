71 milliards de dollars de cryptomonnaies – Les folles réserves de Binance

Changpeng Zhao l’affirmait : la déchéance de son rival FTX cette semaine n’a rien pour lui plaire. Mais que cela soit vrai ou non, Binance est en train de sortir gagnant de l’affaire, au moins sur le plan de la communication. La plateforme a en effet publié ses adresses de portefeuille, et l’on apprend qu’elle dispose de réserves conséquentes, à hauteur de 71 milliards de dollars.

Les portefeuilles de Binance sont pleins à craquer

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait hier lancé un appel aux autres plateformes d’échange centralisées. Il souhaitait que ces dernières publient leurs adresses de manière publique, afin que tout un chacun puisse vérifier leur santé financière – et prévenir d’éventuelles crises liées à la liquidité. Dans un communiqué officiel, il expliquait ainsi :

« Nous appelons les autres plateformes d’échange centralisées à faire comme nous et à publier publiquement les adresses de leurs portefeuilles d’assurance. »

Aussitôt dit, aussitôt fait : Binance a publié aujourd’hui les adresses de ses wallets. On apprend que l’entreprise détient un fond conséquent en cryptomonnaies, qu’elle révèle de manière non exhaustive avant de publier un rapport complet. On y trouve :

Du Bitcoin - 475 000 BTC environ, soit 8.3 milliards de dollars au cours actuel

environ, soit 8.3 milliards de dollars au cours actuel De l’Ether – 4.8 millions d’ETH environ, soit 6.2 milliards de dollars

environ, soit 6.2 milliards de dollars Du l’USDT – 17.6 milliards environ

environ Du BUSD - 21.7 milliards environ

environ De l’USDC – 601 millions environ

environ Du BNB – 58 millions environ, soit 17.1 milliards de dollars

Au total, les actifs stockés sur les portefeuilles chauds et froids de Binance s’élèvent donc à une somme colossale de plus de 71 milliards de dollars – alors que les cours des cryptomonnaies ont fortement baissé.

Binance assure la communauté de sa solidité

On l’a déjà évoqué, l’affaire FTX met en lumière la communication impeccable de son rival Binance, qui en profite pour prouver son sérieux à une communauté crypto particulièrement paniquée cette semaine. La plateforme a par exemple annoncé qu’elle alimentait son fonds d’urgence, qui vise à protéger les utilisateurs de crises de ce type.

La publication de ses adresses de portefeuilles est donc une autre étape clé, avant un rapport complet à venir. Le communiqué de Binance précise ainsi :

« C’est un point de départ pendant que nous travaillons à construire une preuve de fonds (POF) en arbre de Merkel que nous partagerons avec la communauté dans les prochaines semaines. »

La méthode avait déjà été évoquée par Changpeng Zhao, et elle devrait permettre de vérifier tous les actifs détenus par Binance. Pour rappel, une technique similaire est utilisée par la plateforme d’échange Kraken afin de prouver l’état de ses réserves.

En attendant, utilisateurs et curieux peuvent explorer les adresses de Binance afin de voir les considérables réserves détenues par la plateforme. À l’heure où la méfiance règne en ce qui concerne les exchanges centralisés, cela pourrait contribuer à apaiser – en partie – la communauté.

Source : Binance, communiqué – Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

