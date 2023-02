Interdiction de vendre des stablecoins, effets de levier supprimés… Les plateformes d’échange bridées par le régulateur canadien

On observe depuis quelques mois un durcissement des conditions d’opération des plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le monde. Et le Canada n’est pas en reste, puisque le régulateur local vient de donner un coup de frein à l’écosystème, avec de nouvelles règles strictes. Que leur impose-t-on désormais ?

Le régulateur canadien établit de nouvelles règles pour les plateformes d’échange

L’annonce est tombée il y a quelques jours : les Canadian Securities Administrators, ou CSA, ont décidé d’ « améliorer » ce qui est attendu des plateformes d’échange de cryptomonnaies canadiennes. Le régulateur indique qu’il souhaite mieux protéger les consommateurs, en imposant aux exchanges de nouvelles règles particulièrement strictes.

« Les récentes insolvabilités concernant plusieurs plateformes de trading d’actifs crypto ont montré les risques énormes associés au trading de crypto-actifs, en particulier lorsque cela a lieu sur une plateforme non enregistrée basée en dehors du Canada. »

D’où une première exigence : les plateformes d’échange disposent désormais de moins d’un mois pour s’enregistrer, afin de continuer à proposer leurs services sur le territoire canadien. Elles devront par ailleurs stopper certains services, le temps que le régulateur examine leur dossier.

Elles ne pourront donc plus proposer de services crédit, des effets de levier, ou du trading sur marge. Par ailleurs, la détention et la vente de stablecoins sont également interdites, à moins d’obtenir le consentement préalable du CSA. C’est ce dernier point en particulier qui pourrait créer des difficultés pour les entreprises, les stablecoins étant souvent considérés comme l’épine dorsale des échanges de cryptomonnaies.

Des plateformes coupées du marché canadien ?

Les plateformes qui ne se soumettront pas à ces exigences d’ici au 23 mars se verront coupées du marché canadien :

« Si [une plateforme d’échange] ne peut pas ou ne souhaite pas fournir ces engagements améliorés en amont de son enregistrement, le CSA prendra des mesures pour débarquer les utilisateurs et imposer des restrictions qui empêcheront les utilisateurs canadiens d’accéder à ses produits et services. »

En conclusion, le régulateur canadien invite les utilisateurs à la prudence, jugeant que les échanges de cryptomonnaies présentent « des niveaux élevés de risque », et qu’ils « pourraient ne pas être adaptés pour beaucoup d’investisseurs, dont les particuliers ».

L’écosystème crypto du Canada est déjà sous le feu de règles particulièrement strictes ces derniers mois. À l’été dernier, on apprenait que certaines cryptomonnaies disposaient désormais d’une limite d’achat de 30 000 dollars. Et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) avaient déjà interdit les contrats à terme et le trading sur marge en décembre dernier.

Ces nouvelles règles sont donc dans la droite lignée de ce que le pays a imposé ces derniers mois. Le Canada devient un des pays les plus stricts en ce qui concerne les cryptomonnaies, en miroir de son voisin américain, qui a lui aussi progressivement serré la vis ces derniers mois.

