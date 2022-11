Retraits massifs sur les plateformes d’échange – Les utilisateurs fuient les hot wallets

Si l’affaire FTX a montré une chose, c’est que l’adage « Not your keys, not your cryptos » est plus approprié que jamais. Alors que les utilisateurs de FTX voient leurs fonds bloqués, sans grand espoir de parvenir à les récupérer, la panique s’étend à d’autres services. Les plateformes d’échange centralisées ont en effet connu des retraits massifs de la part de leurs utilisateurs. Zoom sur le sujet.

