Un employé de FTX prend la parole : « beaucoup d'employés de FTX ont perdu les économies de toute une vie »

Alors que l'on découvre petit à petit les nombreux dommages collatéraux extérieurs à l'affaire FTX, un employé de la société publie une lettre révélant des détails sur la situation en interne. Sam Bankman-Fried aurait de nombreuses fois convaincus ses collaborateurs de placer leurs propres économies sur FTX : « Sam a ruiné la vie de nombreux employés actuels et anciens de FTX ».

De nombreux employés de FTX touchés fortement

Dans une lettre partagée sur Twitter dans la nuit, relayée notamment par le sérieux reporter chinois Wu Blockchain, un employé de FTX a pris la parole sur l'affaire qui touche actuellement notre écosystème. Il révèle l'ampleur de la situation en interne, notamment pour de nombreux employés de la société, et détaille les agissements récents de Sam Bankman-Fried.

A self-reported statement from an FTX employee, which we confirmed to be true. pic.twitter.com/sZVUoRc4H8 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 11, 2022

Il entame sa lettre de la manière suivante : « Sam a ruiné la vie de nombreux employés actuels et anciens de FTX ». En effet, il révèle à quel point les employés de FTX avaient foi en leur patron : « ils se battaient tous pour Sam avant de découvrir ce qu'il se passaient sur Twitter ».

Selon ses dires, Sam Bankman-Fried faisait la promotion - en interne et en externe - de sa propre plateforme comme « une banque de confiance ». De ce fait, de nombreux employés détiendraient l'entièreté de leurs économies sur FTX, d'autant plus que « des primes étaient régulièrement distribuées en parts de FTX.com et en tokens FTT ».

En octobre 2021, lors du rachat des parts de Binance par FTX, Sam Bankman-Fried a offert la possibilité à ses employés d'investir pour la toute première fois dans la société. Concrètement, il offrait une réduction de 50% sur l'achat d'action, jusqu'à 250 000 dollars. Une opération qui aurait « fortement été plébiscitée » en interne.

L'employé rapporte que Sam Bankman-Fried aurait décrit cela comme « une opportunité de réaliser un profit net de 100% et un x4-5 d'ici quelques années ». Des allégations qui ont toutefois été réfutées par un autre employé de FTX, qui explique ne pas avoir eu écho de ce discours.

Toujours est-il que d'après la lettre :

« Le majorité des gens ont investis plus qu'ils auraient dû. Tout le monde croyait en Sam. Beaucoup ont maintenant perdu toutes leurs économies parce qu'ils ont cru que Sam et FTX étaient un pari sûr et ils l'ont cru. »

Le double-jeu de Sam Bankman-Fried

La deuxième partie de la lettre révèle d'autres agissements de Sam Bankman-Fried. Au début de ce bear market, de nombreuses entreprises annonçaient se séparer d'une partie de leurs employés pour assurer leur survie. À contrario, SBF soutenait que FTX continuait de recruter, ne connaissant pas de difficultés.

En interne, la réalité semblait être tout autre. Le lendemain d'une allocution de SBF sur CNBC pour vanter la bonne situation de FTX et promouvoir les recrutements en cours, celui-ci procédait au licenciement d'une vingtaine d'employé. Voici les détails mis en avant :

« Il a plus ou moins blâmé les employés de ne pas être adaptés à la culture [de l'entreprise]. "Ne pas être adapté à la culture" était une phrase récurrente [chez Sam Bankman-Fried]. Les employés qui n'étaient pas d'accord avec Sam étaient rapidement licenciés. »

Pour information, comme évoqué plus haut, une seconde lettre a été publiée par un autre employé de FTX pour apporter des précisions à la première. Les parties étant mises en doute par ce deuxième individu n'ont pas été mentionnées dans cet article.

