Devriez-vous acheter le memecoin de Donald Trump ?

C'est sans conteste l'un des lancements les plus explosifs de l'histoire des cryptomonnaies. Donald Trump, aujourd'hui investi comme président des États-Unis, a lancé son memecoin officiel il y a quelques jours. Mais faut-il en acheter ? Ou le coche est-il passé ? Voici les éléments à prendre en compte.

Donald Trump a désormais sa propre cryptomonnaie, le « TRUMP »

Un événement pour le moins inattendu, loin d'avoir fait l'unanimité. Ce week-end, Donald Trump, qui s'apprête à entamer son second mandat présidentiel, a lancé son memecoin sobrement baptisé « TRUMP » sur la blockchain Solana.

D'abord, les investisseurs ont fait preuve de prudence, tout portant à croire que le compte du milliardaire américain s'était fait hacké. Mais que nenni : Donald Trump a rapidement posté le même communiqué sur Truth Social, son réseau social lancé en 2021. Il n'en fallait pas plus pour que la machine s'emballe : la capitalisation du token TRUMP a grimpé de plusieurs millions de dollars en quelques instants… puis en quelques milliards.

Lancé à quelques centimes, le memecoin officiel du nouveau président des États-Unis est allé chercher un prix record à 73,43 dollars, et ce en moins de 48 heures.

Évolution de la capitalisation boursière du token TRUMP

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le token TRUMP siège à la 26e place des cryptomonnaies les plus capitalisées. Une performance tout à fait hors norme, mais dont le bien fondé est pour le moins sujet à débat. Pour faire simple, le TRUMP, tout comme le token MELANIA lancé à l'effigie de sa femme le lendemain, est un memecoin. C'est-à-dire qu'il n'a aucune utilité, si ce n'est le fait qu'il revêt un aspect spéculatif.

Un memecoin qui fait largement débat

Pourquoi le TRUMP a-t-il autant fait débat ? Car, même au sein de la communauté crypto, pourtant largement habituée à des histoires ubuesques quasiment quotidiennement, ce lancement a provoqué un sentiment de « trop plein », d'ailleurs accentué par le lancement du memecoin de la femme du président. Et, selon Eric Trump, l'histoire ne touche pas encore à sa fin.

« Bien qu'il soit tentant de rejeter cela comme une autre mise en scène typique de Trump, le lancement du jeton officiel de Trump ouvre une boîte de Pandore de questions éthiques et réglementaires », a déclaré Justin D'Anethan, un analyste crypto indépendant. « Les personnalités publiques, surtout celles disposant d’une telle influence politique, devraient-elles avoir ce type de pouvoir sur des marchés spéculatifs ? C’est une question que les régulateurs ne manqueront pas d'examiner », a-t-il précisé.

Même chez une partie des supporters de Trump, l'idée n'a pas fait mouche. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils regrettaient déjà Gary Gensler, ou en tout cas que sa tâche n'était finalement peut-être pas totalement dénuée de sens.

📝 Tout comprendre à la croisade menée par la SEC contre l'écosystème crypto

Gary Gensler, président de la SEC, a quitté ses fonctions aujourd'hui

« Fondamentalement, nous avions une règle informelle selon laquelle les présidents ne devaient pas créer ou gérer des entreprises qui pourraient poser un conflit d'intérêts. [...] La création d'un tas de memecoins et de protocoles DeFi ouvre la possibilité à des violations généralisées de la clause sur les émoluments, » a déclaré Nic Carter, associé général de Castle Island Ventures et partisan de Trump. « Sans parler du conflit d'intérêts évident étant donné que Trump peut définir la politique en matière de cryptomonnaies, » a-t-il précisé.

À raison. Quand Donald Trump promettait une réserve stratégique de Bitcoins, un minage de BTC « made in USA », de créer un « conseil de la crypto » ou encore de défendre le droit à la self-custody, les investisseurs s'attendaient pour leur majorité à ce que le gouvernement américain opère un virage à 180 degrés en matière de défense et de démocratisation du roi des cryptomonnaies, aujourd'hui adopté par BlackRock - le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

👑 Comment acheter du Bitcoin, la crypto n°1 ?

Pour l'instant, toutes ces promesses n'ont servi qu'à caresser l'électorat pro-crypto dans le sens du poil, et elles demeurent des promesses.

Pour le moment, les investisseurs, suspendus aux lèvres de Donald Trump, devront se contenter d'un memecoin sans fondamentaux, et dont le site Web a été créé il y a moins d'un mois. Celui de sa femme Melania a d'ailleurs été créé un jour avant le lancement de son memecoin. D'aucuns pourraient y voir là une réaction rapide face au succès du token TRUMP. Pourquoi ne pas créer une seconde opportunité juteuse de générer de l'argent sans labeur ?

Faut-il acheter du memecoin TRUMP ?

Est-ce raisonnable d'acheter du token TRUMP ? Si l'on met de côté l'aspect purement spéculatif du memecoin - rappelons la valeur intrinsèque inexistante de cette classe d'actifs, jetons tout de même un œil à l'aspect « tokenomics » de ce projet.

Premier élément à retenir, 80 % de la supply totale de ce memecoin n'est pas encore en circulation. Selon le whitepaper du projet trouvable sur le site officiel, 10 % de la totalité des tokens TRUMP ont été alloués à des buts de liquidité (pour les DEX) lors du TGE, et le même pourcentage a été consacré à la distribution publique. Six groupes ont été définis lors du TGE, chacun représentant les créateurs du token ainsi que CIC Digital LLC (la même société que celle derrière les NFT de Donald Trump).

Ces derniers se verront allouer une portion des tokens selon le calendrier défini ci-bas. Autrement dit, jusqu'au premier unlock prévu dans 3 mois, seule 20 % de la supply totale prévue est actuellement en circulation, tandis que le reste de la supply sera déverrouillé graduellement.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Concernant les unlocks, cela veut dire que la valeur des tokens TRUMP en circulation va se diluer à mesure que de nouveaux vont être ajoutés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la capitalisation boursière de la crypto est de 9,9 milliards de dollars, tandis que la valeur entièrement diluée sera 5 fois plus élevée : 49,6 milliards de dollars.

Il convient par ailleurs de noter que les 800 millions de tokens prévus pour plus tard se trouvent sur une seule et même adresse.

Calendrier d'émission des tokens TRUMP

Il est bon de noter qu'environ 110 000 adresses ont investi dans le token TRUMP dans les 3 heures suivant son lancement, et 500 000 dans les 16 heures. Les prises de profit ne sont donc peut être pas terminées.

L'équipe de Trump croit-elle elle-même dans le futur du memecoin ? World Liberty Financial, le projet crypto du clan Trump, n'a pas misé un seul centime dessus. Leurs investissements portent plutôt sur des cryptomonnaies éprouvées telles que le Bitcoin, le LINK ou l'Ether.

🔎 Tout savoir sur World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto de la famille Trump

Concernant la nature du TRUMP, c'est un memecoin, il est donc par définition extrêmement volatile. Après la hausse fulgurante qu'il a connu, il est peu probable que son cours aille beaucoup plus haut. Et ça, les investisseurs le savent, c'est pourquoi des transferts de liquidités sont monnaie courante après qu'un nouveau memecoin ait connu son apogée.

Un memecoin s'essouffle ? Alors, pourquoi ne pas diriger son argent vers celui en vogue, celui qui a encore toutes les chances de voir sa valeur exploser ? Pourquoi ne pas tenter de devenir l'un des quelques millionnaires ayant investi au bon moment sur le bon memecoin ?

Cela s'est d'ailleurs vérifié lorsque Melania Trump, la femme du président américain, a lancé son propre token. La valeur du memecoin de Trump a littéralement chuté de 50 % dans la foulée. Et ce même token est lui aussi en baisse : Le token MELANIA a atteint un pic d'un peu plus de 13 dollars ce matin, et s'échange maintenant à moins de 6 dollars.

Vous aviez acheté du Trump hier ? Alors vous êtes probablement en perte de 20 à 40 % sur votre investissement. Qu'en sera-t-il demain ? Impossible à prédire.

L'activité sur les DEX s'est en tout cas considérablement réduite concernant le token de TRUMP :

Évolution de l'activité sur les DEX autour du memecoin de Donald Trump

Pendant 3 mois, le cours du TRUMP volera au gré du vent. Puis, progressivement, les équipes du projet pourront en vendre petit à petit. Faut-il acheter, en fin de compte ?

Nous terminerons en citant Balaji Srinivasan, ancien CTO de l'exchange crypto Coinbase :

Un memecoin est une loterie à somme nulle. Il n’y a aucune création de richesse. Chaque ordre d'achat est simplement compensé par un ordre de vente. Et après un pic initial, le prix finit par s'effondrer, laissant les derniers acheteurs tout perdre.

Sources : Reuters, DEX Screener, Dune

