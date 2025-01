Le memecoin TRUMP débarque sur de nombreuses plateformes, dont Coinbase et Binance

Alors que le memecoin TRUMP a monopolisé l’attention ces derniers jours, donnant malheureusement en partie raison aux détracteurs des cryptomonnaies qui peuvent comparer celles-ci à du casino, les exchanges centralisés ont mis à profit cet engouement en accueillant le token sur leur plateforme.

Parmi les plateformes de premier plan à avoir listé l’actif, c’est Kraken qui s’est démarquée en ouvrant le bal dès le samedi. Du côté de Binance, il est également possible de trader le TRUMP depuis dimanche matin, avec des paires en USDC et en USDT. Pour ce qui est des retraits de la plateforme, ils sont possibles depuis hier.

Robinhood a ensuite suivi le mouvement lundi, tandis que la page CoinGecko du memecoin indique qu'il est aussi disponible sur Bitpanda, OKX, Bitget et KuCoin. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les 2 dernières plateformes sont inscrites sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Pour sa part, Coinbase a indiqué à son tour lundi soir qu'elle listerait le TRUMP, sans préciser de délais pour autant :

Coinbase will add support for Official Trump (TRUMP) on the Solana network (SPL token). Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. Transfers for this asset are available on @Coinbase & @CoinbaseExch in the regions where trading is supported.

— Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) January 20, 2025