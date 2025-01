MELANIA et TRUMP en chute libre - Les cryptomonnaies controversées déjà en péril ?

La sortie d’une cryptomonnaie à l’effigie de Donald Trump, le TRUMP a surpris le monde au cours du week-end. Après un départ stratosphérique, elle a cependant perdu la moitié de sa valeur, aux côtés du memecoin de Melania Trump. Que penser de ces cryptomonnaies controversées ?

Les cryptomonnaies MELANIA et TRUMP dégringolent

Cela fera sans doute date dans l’écosystème des cryptomonnaies : ce dimanche, un président-élu a sorti son propre memecoin, dans le but avoué de s’enrichir et d’enrichir les investisseurs. L’arrivée du TRUMP a suscité une vague de controverses, d’autant plus que la cryptomonnaie a explosé.

💡 Notre guide complet sur les memecoins

Le cours du TRUMP a en effet pris 670 % en l’espace d’une journée, faisant irruption dans le top 20 des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment. Au plus haut, sa capitalisation dépassait 14,5 milliards de dollars.

La progression très rapide du cours du TRUMP ces derniers jours

Mais le TRUMP a vu son cours baisser nettement avec l’arrivée de MELANIA, le memecoin de la femme de Donald Trump. Celui-ci a également eu un départ particulièrement rapide, prenant 105 % en l’espace de 3h… Mais la gloire aura été brève, puisque le memecoin de Melania Trump a chuté de 229 % en l’espace d’une journée. Quant au TRUMP, il affiche -53 % par rapport à son point le plus haut, atteint dimanche dernier.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Attention aux memecoins… Même ceux de Donald Trump

Conclusion de cette affaire : les memecoins, même portés par un président des États-Unis, sont toujours aussi volatils. On rappellera en effet que rien ne soutient ces cryptomonnaies : ni fondamentaux solides, ni but précis, ni même une garantie de retour sur investissement.

Donald Trump semble avoir souhaité créer une cryptomonnaie dans le but de s’enrichir, de la même manière qu’il avait créé des collections de tokens non fongibles (NFT) ces dernières années. C’est donc un pari extrêmement risqué de miser sur le TRUMP ou le MELANIA, et il est fort probable que ces cryptomonnaies rejoignent le grand cimetière des memecoins qui ont suscité l’engouement de manière brève.

🌐 Dans l’actualité également – Le cofondateur d’une association pro-Trump est accusé de rug pull

Les réactions de la communauté crypto sont par ailleurs très mitigés face à ces cryptomonnaies, beaucoup reprochant aux memecoins de venir saper les efforts de légitimation des cryptomonnaies. Pour beaucoup le « président des cryptomonnaies » est allée trop loin et ses mesures en faveur du Bitcoin sont encore attendues.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital