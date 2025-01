Le cofondateur d'une association pro-Trump est accusé de rug pull

Aux États-Unis, l'association Students for Trump ne poursuit qu'un but depuis sa création en 2015 : faire en sorte que Donald Trump soit élu aux élections présidentielles et reste président du pays. Ses 2 fondateurs, les activistes John Lambert et Ryan Fournier, sont notamment connus pour leurs actions coup de poing, mais aussi pour être accusés de délits et escroqueries en tout genre.

Ainsi, Ryan Fournier avait déjà été arrêté et accusé d'agressions physiques en 2023. Désormais, il est au centre d'une autre affaire autour des cryptomonnaies. Le cofondateur de Students for Trump est accusé de rug pull après avoir acquis puis vendu la moitié de la supply d'un memecoin créé afin de célébrer la levée de l'interdiction de TikTok sur le sol américain.

Ce week-end, sur un Spaces proposé sur le réseau social X, Ryan Fournier déclaré qu'il a eu l'idée d'un memecoin sur le thème de TikTok en collaboration avec un investisseur crypto connu sous le pseudonyme Asta.

Ce dernier a créé le token TIKTOK et a permis à Ryan Fournier de posséder la moitié des cryptomonnaies mises en circulation. En quelques heures, au vu de l'engouement autour du retour de TikTok sur le sol américain, la valeur du token a grimpé, lui permettant d'atteindre une capitalisation de 90 millions de dollars.

Toutefois, le prix s'est soudainement mis à baisser. Ryan Fournier, qui s'était procuré entre-temps des tokens supplémentaires en les achetant, a échangé l'ensemble des 505 millions de TIKTOK qu'il avait en sa possession contre 700 000 dollars en Solana (SOL).

Sur X, les accusations de rug pull ont fusé. Le cofondateur de Students for Trump a tenté de justifier sa démarche. « Tout d'un coup, Asta a vendu, et puis j'ai vendu, donc je ne sais pas ce qui s'est passé... Je pense que ce type est un imposteur et je pense qu'il m'a juste arnaqué et j'ai accepté, » explique-t-il.

Pourtant, plusieurs membres de la communauté crypto ont fait remarquer que le portefeuille d'Asta ne montrait aucune vente de tokens TIKTOK. Ryan Fournier a répondu à cela que son ancien partenaire avait soi-disant acquis ses tokens à partir d'autres wallets.

Par ailleurs, Asta s'est défendu, affirmant qu'en effet, il n'avait jamais vendu ses tokens. « Comme presque tout le monde le sait, j'ai envoyé les 50 % de TIKTOK à Ryan Fournier. C'était en gros tout mon stock et je voulais juste lancer un mouvement cool. [...] Juste après, il a vendu tout son stock. Je ne sais pas quoi dire... » a précisé Asta sur X.

hi as almost everyone knows, i sent the 50% of $TIKTOK to @RyanAFournier

It was basically all of my supply and I just wanted to start a cool movement, now that the coin has reached a 60m market cap it wouldve been really cool if i held the coin, I would completely understand if…

— asta (@astaxsol) January 19, 2025