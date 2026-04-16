Nomination imminente de Kevin Warsh à la Fed – Récap crypto de la nuit du 15 au 16 avril 2026

Retour sur une nuit marquée par la montée spectaculaire de Tesla, des mouvements forts autour du Bitcoin et du S&P 500, ainsi que plusieurs annonces clés dans la DeFi et la régulation financière.

Nomination imminente de Kevin Warsh à la Fed

Scott Bessent a indiqué que Kevin Warsh devrait être confirmé par le Sénat comme président de la Réserve fédérale américaine, grâce au soutien du parti républicain. Sa déclaration financière montre qu’il détient des participations dans Polymarket, SpaceX et différents actifs liés aux cryptos, ainsi que des investissements précoces dans Compound, Optimism, Blast et Solana. Donald Trump a affirmé que cette nomination entraînerait une baisse des taux d’intérêt.

Tesla rebondit fortement en Bourse

L’action Tesla (TSLA) a progressé de plus de 7 %, ajoutant environ 100 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Cette hausse est survenue après plusieurs semaines de forte volatilité et une chute d’environ 55 % sur trois mois. Les débats autour de la gouvernance et des récentes décisions d’Elon Musk, notamment sur les rachats d’actions et sa rémunération record, continuent d’alimenter les discussions sur la stratégie du constructeur.

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Rebond historique du S&P 500

Le S&P 500 a dépassé les 7 000 points, retrouvant ses plus hauts niveaux en un temps record. Selon Bespoke, c’est la première fois depuis 1928 que l’indice regagne son niveau ATH en 11 jours ou moins après une correction de 5 à 10 %.

Les exportations de pétrole américaines atteignent un record

Les exportations de pétrole des États-Unis ont atteint un niveau record de 5,2 millions de barils par jour la semaine dernière. Ce contexte énergétique pèse sur les marchés, les cryptomonnaies ayant enregistré un repli début avril.

Justin Sun dénonce une « mascarade » chez WLFI

World Liberty Financial a publié une proposition de gouvernance incluant de nouveaux verrous, un calendrier de vesting et une option de burn. Justin Sun a vivement réagi, qualifiant la proposition de « mascarade » et évoquant des pressions exercées sur les votants ainsi qu’un gel sélectif des tokens. Cette réaction s’ajoute aux nombreuses controverses entourant le projet, entre tensions internes et soupçons d’activités opaques.

Stablecoins : dix trimestres consécutifs de croissance

Le volume des stablecoins a continué d’augmenter pour le dixième trimestre consécutif, avec une accélération depuis l’adoption du GENIUS Act. Des acteurs majeurs comme Mastercard, qui a acquis BVNK pour 1,8 milliard de dollars, et Ethena, avec son stablecoin USDtb conforme au cadre américain, illustrent ces dynamiques. Pendant ce temps, le débat se poursuit autour du CLARITY Act et de la régulation des rendements passifs aux États-Unis.

DefiLlama introduit un nouveau cadre pour classifier les tokens

DefiLlama a annoncé le lancement d’un cadre de classification des tokens permettant de déterminer les droits accordés à leurs détenteurs. Cette initiative fait suite à la suppression de certaines données d’Aster pour soupçons de wash trading.

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