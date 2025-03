Elon Musk, conseiller principal du président Donald Trump et directeur du Département de l'Efficacité Gouvernementale (DOGE), assure avoir vu de ses propre yeux 14 « ordinateurs à argent magique » au sein du gouvernement fédéral américain. Des machines qui auraient la capacité d'émettre des paiements sans contrepartie financière réelle. De quoi l’encourager à reprendre en main les finances du pays.

Des ordinateurs qui créent de l'argent ex nihilo

Alors que Elon Musk est devenu le Monsieur de la réduction des coûts du gouvernement américain, il continue de secouer les institutions américaines en mettant en lumière des anomalies dans la gestion des finances publiques. Notamment des ordinateurs du gouvernement ayant la capacité de créer de l’argent « à partir de rien », et sans contrepartie.

Lors d'un entretien avec le sénateur Ted Cruz dans le podcast Verdict with Ted Cruz, Elon Musk a en effet raconté avoir vu de ses propres yeux 14 de ces ordinateurs pouvant « émettre des paiements » et « envoyer de l'argent à partir de rien ».

Il a ajouté : « Vous pourriez penser que les ordinateurs du gouvernement communiquent entre eux, qu'ils sont synchronisés, qu'ils additionnent les fonds alloués et que les chiffres présentés aux sénateurs sont les vrais chiffres. » Mais selon le fondateur de Tesla, les chiffres pourraient être « probablement erronés de 5 % ou 10 % dans certains cas ». Il les qualifie donc d’« ordinateurs à argent magique », capables de créer de l'argent « à partir de rien ».

Selon Elon Musk, les recherches du DOGE ont révélé que les agences fédérales américaines ont plus de médias, d'abonnements à des logiciels et de cartes de crédit que de personnes qui y travaillent. Mais selon lui, il s’agit surtout de gaspillage et d’incompétence plutôt que de manœuvres malveillantes.

« Nous avons vu beaucoup de paiements sortir du Trésor sans code de paiement ni explication (...) nous constatons ensuite que le contrat en question aurait dû être annulé, mais quelqu'un a oublié de le faire, et l'entreprise a continué à recevoir de l'argent ».

La réalité des dysfonctionnements financiers américains

En réalité, cette situation était déjà connue : un rapport du Government Accountability Office (GAO) a révélé qu’en 2023, le gouvernement américain avait effectué 236 milliards de dollars de paiements irréguliers, comprenant des trop-perçus, des erreurs comptables et des fraudes.

Cette déclaration d’Elon Musk a rapidement fait réagir : Jameson Lopp, directeur de la sécurité chez Casa, une entreprise spécialisée dans la garde de cryptos, a très vite répondu sur X en publiant : « Bitcoin résout ce problème ».

En effet, la première cryptomonnaie ne permet pas de créer un nombre infini de tokens : la limite est de 21 millions de Bitcoins, contrairement aux monnaies fiduciaires dont l'offre peut augmenter démesurément et sans contrôle. Ajouté au système transparent et décentralisé qui enregistre toutes les transactions, le Bitcoin rend impossible toute modification non autorisée des données financières… et donc ce genre de dysfonctionnements.

Source : YouTube

