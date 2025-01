DOGE : Elon Musk veut utiliser la blockchain pour réduire les dépenses de l'État

Après les paroles, place aux actes. Depuis sa victoire le 6 novembre 2024, le président Donald Trump a promis de changer les choses. Un des moyens pour arriver à cette fin, c’est la création d’un nouveau département consacré à l’efficience et l’efficacité de l’administration américaine nommé Department Of Government Efficiency, ou DOGE. À sa tête, Elon Musk, deuxième vainqueur de ces élections.

Elon Musk est connu pour être un fervent supporter de la blockchain en général et des cryptomonnaies en particulier. Il a défendu le Dogecoin, nommé un département d’État au nom de la crypto, et son entreprise Tesla a acheté du Bitcoin.

L’amour d’Elon Musk pour le Web3 n’est pas seulement une façade. Le département DOGE serait en train d’explorer l’usage de la blockchain pour réduire les coûts de l’administration américaine, d’après des sources confidentielles proches du dossier.

✅ Vous êtes perdu ? Découvrez comment fonctionne une cryptomonnaie !

Sous couvert d’anonymat, une source a déclaré :

Une idée qui a également été avancée par Changpeng Zhao sur X :

Unpopular opinion: 😂

All governments should track all their spending on the blockchain, an immutable public ledger.

It's called "public spending" for a reason.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) January 25, 2025