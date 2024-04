L'adresse Bitcoin d'un mineur dormant depuis 14 ans vient de se réveiller et déplace 3,3 millions de dollars

Récemment, un utilisateur de Bitcoin a réactivé une adresse qui était restée inactive pendant près de 14 ans. En explorant l'historique de la blockchain, nous avons réussi à suivre cette transaction intrigante ainsi qu'à en découvrir davantage. Il semble que ces 50 BTC, d'une valeur de 3,3 millions de dollars, ont pu être vendus.

Une adresse Bitcoin se réveille après 14 ans, que savons-nous ?

La nature publique de blockchain Bitcoin oblige tout acteur du réseau à connaître l'intégralité des transactions faites par le passé. Cela a un inconvénient, celui de devoir télécharger et garder sur un disque dur tout l'historique des transactions depuis le lancement de Bitcoin en 2009, mais a l'avantage de permettre à tous les acteurs de voir ce qu'il s'y passe à chaque instant.

Plus tôt dans la journée, le compte Lookonchain sur le réseau X a partagé une transaction peu commune qui a été intégrée dans le bloc numéro 839 298, miné à 9h15 ce matin.

Plusieurs choses sont à noter sur cette transaction :

Elle dépense un UTXO d'exactement 50 Bitcoins ;

; Ces BTC viennent de la coinbase du bloc numéro 52 565, miné le 22 avril 2010 ;

; Elle a envoyé 17 BTC à une autre adresse.

Qu'est-ce que la transaction de coinbase ? La transaction de coinbase est la première transaction dans un bloc sur la blockchain Bitcoin. Cette transaction est unique, car c'est elle qui crée les nouveaux BTC qui sont remis en récompense au mineur qui a réussi à miner le bloc.

Cela signifie que la personne à l'origine de la transaction s'intéresse à Bitcoin presque depuis ses premiers jours.

En effet, au mois d'avril 2010, Bitcoin n'avait pas encore de prix, la blockchain se minait sur de simples ordinateurs et Satoshi Nakamoto n'avait pas encore disparu.

La difficulté de minage n'était que de 6 et le taux de hachage de 50 MH/s, alors qu'aujourd'hui la difficulté de minage est de 86 000 milliards et le taux de hachage était de 571 EH/s soit une augmentation de plus de 14 000 milliards.

Au cours actuel, ces 50 BTC sont évalués à 3,3 millions de dollars.

Cet utilisateur aurait-il vendu ces Bitcoins ?

En 2010, Bitcoin n'avait pas encore connu son premier halving, la récompense par bloc miné était donc de 50 BTC. Aujourd'hui, près de 14 ans plus tard, la récompense de minage sera réduite de moitié pour la 4e fois de son histoire le 20 avril prochain. Après ce halving, les mineurs ne recevront, en plus des frais récoltés, plus que 3,125 Bitcoins.

Bien qu'il soit impossible de déterminer avec certitude qui était en possession de ces 50 BTC, on peut néanmoins essayer de comprendre pourquoi ces fonds ont bougé en essayant de voir où ils sont allés.

En examinant de plus près l'historique de la blockchain, on constate que la transaction a été marquée comme « replace-by-fee » (RBF), ou « remplacée par des frais » en français. Ce mécanisme est généralement utilisé pour accélérer la confirmation d'une transaction. Il consiste à remplacer une transaction en attente de confirmation par une autre similaire comportant des frais plus élevés.

Nous observons également que les fonds ont été envoyés à une adresse étroitement liée à la plateforme Coinbase, probablement pour être vendus.

Nous pouvons donc estimer que cet utilisateur de longue date de Bitcoin était pressé de vendre une partie de ses BTC, empochant ainsi, 14 ans plus tard, plus de 1,1 million de dollars.

Source : mempool.space

