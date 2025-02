4 États américains disent non à une réserve stratégique en Bitcoin

Malgré la promesse de campagne de Donald Trump de créer une réserve stratégique en Bitcoin, l'initiative peine à convaincre aux États ont déjà rejeté cette proposition, soulevant des questions sur l'avenir de cette politique économique innovante.

Les réserves stratégiques pour les États peine à convaincre, pour l'instant

Bien que Donald Trump en ait fait une promesse de campagne, la création d'une réserve stratégique en Bitcoin tarde à voir le jour aux États-Unis. Trump a toutefois signé un ordre exécutif autorisant le gouvernement à constituer une réserve stratégique en BTC. Il a également nommé l'entrepreneur David Sacks comme « Tsar de la crypto », chargé d'étudier les implications de ces réserves.

Depuis l'investiture de Trump, plusieurs États américains se sont penchés sur le sujet en adoptant des lois protégeant les droits à la self-custody. Des projets de loi similaires ont été proposés dans 33 États. Parmi eux, 28 ont également soumis des propositions visant à créer une réserve stratégique en Bitcoin.

Malheureusement, l'initiative a déjà été rejetée dans 4 États par leurs comités ou leurs chambres des représentants, notamment au Montana, au Dakota du Nord, au Wyoming et en Pennsylvanie.

Ces réserves stratégiques permettraient pourtant aux États de renforcer leur indépendance vis-à-vis du gouvernement fédéral en adoptant le Bitcoin, une monnaie neutre et décentralisée. Ils pourraient ainsi profiter de ses qualités de réserve de valeur et de moyen d'échange, tout en utilisant ces actifs pour rembourser leurs dettes, sans avoir besoin de l'approbation fédérale.

24 États étudient encore l'idée d'une réserve stratégique en Bitcoin

Encore 24 États examinent actuellement la possibilité de créer une réserve stratégique en Bitcoin, ce qui pourrait marquer un tournant historique pour les États-Unis et pour Bitcoin. Parmi eux, l'Arizona et l'Oklahoma sont les plus proches d'adopter cette mesure, n'attendant plus que la 2e approbation du Comité et de la Chambre.

Carte des États explorant la création d'une réserve stratégique en Bitcoin.

Quant à lui, l'État de l'Utah n'attend plus que la 2e approbation de la Chambre pour officialiser la nouvelle loi sur la réserve stratégique en Bitcoin.

Si l'Utah franchit le pas, d'autres États pourraient suivre son exemple, légalisant ainsi la création de réserves en Bitcoin. Cette initiative pourrait également avoir un impact international, incitant d'autres gouvernements, en Amérique ou ailleurs, à adopter des mesures similaires.

Cependant, l'adoption de ces lois n'oblige pas les États à acheter immédiatement du Bitcoin ni à le conserver indéfiniment. Ils pourront choisir de ne pas encore investir ou de vendre leurs réserves ultérieurement.

Il est important de noter que la création de réserves en Bitcoin par les gouvernements va à l'encontre de l'objectif initial de Satoshi Nakamoto, qui visait à permettre aux individus de constituer leurs propres réserves pour se protéger des dérives des pouvoirs centralisés, comme les États ou les banques.

Cependant, l'établissement de telles réserves, tout comme les ETF Bitcoin spot, pourrait accroître la liquidité du marché du BTC, réduire sa volatilité et favoriser son adoption en tant que monnaie du quotidien.

Sources : BitcoinLaws, Montana

