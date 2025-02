Confusion au sein du gouvernement des États-Unis : le compte des Bitcoins a été perdu

L'U.S. Marshals Service (USMS), chargé de gérer les cryptomonnaies saisies par la justice américaine, ferait face à de graves problèmes de suivi. Des sources anonymes rapportent que l'agence aurait perdu l'accès à des portefeuilles Bitcoin, représentant potentiellement plus d'un milliard de dollars.

1 milliard de dollars en Bitcoin auraient été perdus par les États-Unis

Le gouvernement des États-Unis figure parmi les détenteurs de Bitcoin les plus importants au monde. On estime qu'il possède environ 200 000 BTC, soit plus de 19 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin, provenant principalement de saisies judiciaires liées au démantèlement du marché noir Silk Road et au piratage de la plateforme d'échange Bitfinex.

De plus, 3 émetteurs d'ETF Bitcoin spot ainsi que Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin disparu il y a près de 15 ans, détiennent encore plus de BTC que le gouvernement étatsunien. Lorsque d'importantes quantités de Bitcoins sont conservées en un seul endroit, une mauvaise gestion et utilisation des outils de sécurisation peut entraîner des pertes de fonds ou des piratages de portefeuilles. Des incidents notoires tels que ceux de Mt. Gox, Bitfinex et, plus récemment, Bybit avec ses Ethers, en témoignent.

D'après une source anonyme proche du média CoinDesk, l'U.S. Marshals Service (USMS) rencontrerait des difficultés dans la gestion de ses Bitcoins. L'agence utiliserait des outils inadaptés et aurait du mal à estimer précisément ses avoirs en Bitcoin. Elle pourrait même avoir perdu l'accès à au moins 1 milliard de dollars en BTC.

Ce serait assez ironique, sachant que des services d'analyse on-chain comme Arkham Intelligence ont identifié et rendu publiques les adresses du gouvernement, permettant ainsi de suivre facilement ses avoirs en Bitcoin.

Si l'accès au fonds est lui aussi perdu, cela serait irréversible, c'est le risque qu'il faut apprendre à gérer quand on veut bénéficier de la self-custody du BTC. Cela pourrait également compromettre la mise en place de la réserve stratégique en Bitcoin souhaitée par Donald Trump et son administration.

En effet, Trump avait promis durant sa campagne de créer une réserve stratégique en Bitcoin. Une fois élu, il a nommé David Sacks au poste de « Crypto Czar » avec pour mission d'étudier les modalités de création de cette réserve.

L'USMS en difficulté dans sa gestion des cryptomonnaies

L'USMS est une agence fédérale essentielle à la sécurité et à la justice aux États-Unis. Ses missions incluent la protection des témoins menacés dans des affaires criminelles majeures, la sécurité des tribunaux fédéraux, ainsi que la gestion des actifs saisis par la justice, tels que les biens immobiliers, l'argent liquide, les bijoux et les cryptomonnaies.

D'après la source citée par CoinDesk, l'USMS utiliserait un simple fichier Excel, rempli manuellement, pour gérer ses avoirs en Bitcoin et autres cryptomonnaies. De plus, les adresses de dépôt seraient envoyées par email non chiffré, ce qui pose de sérieux problèmes de sécurité et de confidentialité.

Au mois de novembre 2022, l'agence a également perdu l'accès à 2 portefeuilles Ethereum suite à une mise à jour logicielle, rendant impossible toute récupération.

Face à l'augmentation rapide de ses avoirs en cryptomonnaies en 2024, l'USMS a cherché à confier la garde de ses actifs à un tiers de confiance pour se décharger des contraintes liées à l'auto-hébergement. Elle a ainsi conclu un partenariat avec Coinbase Prime, le service de custody de la plateforme d'échange.

Source : Coindesk

