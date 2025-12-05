La rumeur enfle ces dernières semaines : Strategy vendra-t-elle ses Bitcoins malgré ses promesses ? Non, selon le directeur des investissements de Bitwise, qui estime que l'entreprise créée par Michael Saylor n'est pas en danger. Décryptage.

Strategy ne vendra pas selon Bitwise

Ces derniers temps, Strategy semble en difficulté : l'entreprise envisagerait plusieurs solutions pour éviter de vendre ses BTC. Entre prêt de BTC et nouvelle réserve colossale, le géant de la trésorerie montre des hésitations, face à un cours qui a chuté.

Par ailleurs, le PDG Phong Le a commis une hérésie il y a quelques jours : il a publiquement affirmé que la vente était un scénario possible, malgré les promesses de Michael Saylor de ne jamais se séparer des BTC acquis.

Face à cela, le directeur des investissements de Bitwise, Matt Hougan, affirme que le risque est moins élevé que l'écosystème semble le penser :

Il y a beaucoup de sujets d’inquiétude dans la crypto. Michael Saylor et Strategy vendant du bitcoin n’en font pas partie.

Des réserves conséquentes

Matt Hougan souligne que le cours du Bitcoin est actuellement 24% au-delà du prix d'achat moyen des BTC de Strategy, qui dispose donc de marge de manoeuvre.

L'entreprise a certes des obligations en ce qui concerne sa dette : elle doit payer 800 millions de dollars par an en intérêts et elle doit convertir ou refinancer certains instruments de dette à leur échéance. Mais elle n'est pas prise à la gorge, toujours selon le directeur des investissements de Bitsise :

Les paiements d’intérêts ne constituent pas un souci à court terme. L’entreprise dispose de 1,4 milliard de dollars en liquidités, ce qui signifie qu’elle peut effectuer ses paiements de dividendes sans difficulté pendant un an et demi.

Les actions des sociétés de trésorerie en difficulté

On prendra cependant ces déclarations avec quelques pincettes : Bitwise gère des produits d'investissement liés à l'action MSTR de Strategy, notamment le produit dérivé Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF. Matt Hougan a donc un certain intérêt à rassurer sur la bonne santé de Strategy.

Le cours de l'action MSTR est en chute nette ces dernières semaines. Elle a perdu 39% sur le mois, dans un contexte plutôt négatif pour les cours des cryptomonnaies. Une tendance qu'on retrouve par ailleurs chez l'ensemble des sociétés de trésorerie, impactées elles aussi par la chute des cours.

Source : Matt Hougan via X

