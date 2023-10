DecentraLearn : le centre de formation dédié à la blockchain et au Web3 pour les particuliers et les entreprises

Au cœur de la ville de Caen, en Normandie, émerge un centre de formation nouvelle génération : DecentraLearn. Fondé par Victor Cohen et Benjamin Tual, 2 passionnés de la blockchain, du Web3 et de la gestion d'investissement, DecentraLearn s'est donné pour mission de propager la révolution financière de demain auprès du grand public et des entreprises. Découvrez sans attendre les formations innovantes dispensées par Decentralearn.

Qu'est-ce que le centre de formation DecentraLearn ?

Installé dans la ville de Caen, DecentraLearn est un centre de formation nouvelle génération qui s'emploie à démocratiser la finance de demain aux particuliers et aux entreprises.

Créé par Victor Cohen et Benjamin Tual, 2 passionnés de la blockchain et de la gestion d'investissement, DecentraLearn vise l'adoption généralisée de la blockchain en France avec un contenu adaptatif permettant aux novices comme aux initiés de saisir les enjeux de cette révolution, tant sur le plan personnel que professionnel.

Proposées aussi bien en présentiel que 100 % en ligne, les formations dispensées par DecentraLearn s'axent autour des verticales de la finance décentralisée (DeFi), du Web3 et même de la finance plus traditionnelle afin de rendre cet ensemble complémentaire.

Ayant à cœur de rendre le Web3 et la blockchain accessible au grand public sans le moindre prérequis, DecentraLearn propose différents niveaux de formation afin que chacun puisse plonger dans cet univers ou simplement développer ses connaissances.

De plus, les équipes de DecentraLearn interviennent dans le cadre de conférences dans différentes écoles de commerce en France, notamment à Lyon, à Bordeaux et à Caen. Le centre de formation DecentraLearn intervient également auprès de maisons de quartier et de centres communaux d'action sociale.

Intervention de DecentraLearn à MyDigitalSchool Caen sur les NFT et le metaverse

Enfin, DecentraLearn détient la prestigieuse certification Qualiopi, une distinction reconnue par le ministère du Travail qui garantit la qualité du contenu des formations, et qui permet également au centre de formation de proposer des solutions de financement.

Notez également que DecentraLearn applique une réduction exceptionnelle de 30% sur toutes ses formations jusqu'au 31 octobre 2023. C'est l'occasion idéale pour plonger dans le monde de la blockchain, de la finance décentralisée et bien plus encore, tout en faisant des économies substantielles sur votre parcours éducatif.

👉 Découvrez les valeurs du centre de formation DecentraLearn

Les formations de DecentraLearn

La formation Starting Block

La formation Starting Block de DecentraLearn s'adresse aux débutants souhaitant s'initier au monde du Web3 et de la finance décentralisée.

À travers un accompagnement progressif et adapté, ce module permet aux novices de faire leurs premiers pas dans l'univers de la blockchain en toute sérénité.

Nécessitant comme seuls prérequis des connaissances basiques en informatique et en finance, la formation Starting Block de DecentraLearn se découpe en 2 parties. Une partie théorique d'abord, permettant de faire une analyse à 360 degrés de l'écosystème blockchain, puis une partie pratique permettant d'appliquer ses connaissances nouvellement acquises.

Les points abordés comprennent, entre autres, les termes et les concepts clés de la blockchain, du Bitcoin (BTC), la compréhension des tokenomics et l'utilisation d'outils pratiques tels que Messari ou CoinMarketCap, la fiscalité et les réglementations applicatives, la sécurité (au niveau de la conversation des cryptomonnaies notamment), le trading ou encore les tokens non fongibles (NFT) ainsi que le metaverse.

Cette formation de courte durée est effectuée aux côtés de formateurs passionnés et disponibles, présents pour répondre à toutes les questions des apprenants.

Elle est conçue de manière à délivrer l'ensemble des connaissances nécessaires pour parcourir l'écosystème blockchain en toute sérénité à travers un programme synthétique et complet conçu par DecentraLearn.

Prix des formations : 553 € TTC (puis 790 € après le 31 octobre) ;

: 553 € TTC (puis 790 € après le 31 octobre) ; Durée totale des formations : 14 heures (2 jours pleins) ;

: 14 heures (2 jours pleins) ; Nombre de places par session : 2 à 10.

👉 Pour tout savoir sur la formation Starting Block de DecentraLearn

La formation Expert

La formation Expert hérite des notions abordées dans la formation Starting Block, mais vient approfondir ces dernières à travers un contenu exclusif plus développé permettant de plonger plus profondément dans le Web3. Proposée en présentiel ou en distanciel, la formation Expert est la plus complète et la plus poussée de DecentraLearn.

Des notions plus techniques seront ainsi proposées, notamment le minage, l'impact environnemental de la blockchain, le halving de Bitcoin, le staking et le farming, la création de NFT et les clés pour déceler les collections prometteuses, ou encore les indicateurs techniques pour le trading.

Grâce à cette formation avancée, les apprenants bénéficieront d'un bagage de connaissances complet concernant la blockchain, les cryptomonnaies, les NFT ainsi que le metaverse. De surcroit, elle requiert les mêmes prérequis basiques que la formation Starting Block.

Prix des formations : 1 113 € TTC ( puis 1 590 € après le 31 octobre) ;

: 1 113 € TTC ( puis 1 590 € après le 31 octobre) ; Durée totale des formations : 35 heures (5 jours pleins) ;

: 35 heures (5 jours pleins) ; Nombre de places par session : 2 à 10.

👉 Retrouvez toutes les informations sur la formation Expert de DecentraLearn

La formation pour les entreprises (TPE/PME) et le conseil

Vous sentez que la technologie de la blockchain et l'univers Web3 sont en train de créer une petite révolution au point d'être adoptée par les plus grandes entreprises du monde, mais vous ne savez pas comment les aborder et comment les intégrer à votre entreprise ? La formation pour les entreprises de DecentraLearn vise précisément à résoudre cette problématique.

Ne nécessitant aucun prérequis, cette formation délivrée par DecentraLearn créée à destination des entreprises souhaitant prendre le virage de la blockchain balaye un large spectre de notions fondamentales nécessaires à la bonne compréhension de cette industrie et de ses enjeux.

Au-delà de la compréhension à proprement parler des termes relatifs au Web3, cette formation vise surtout à apprendre aux entreprises comment intégrer à leurs différents processus les opportunités offertes par la blockchain, tant au niveau de ses concepts que de la sécurité, la fiscalité et la réglementation, et même les NFT ainsi que le metaverse.

Notez que cette formation, au-delà des méthodes de paiement disponibles habituellement chez DecentraLearn, peut également être financée par votre Opérateur de Compétences (OPCO).

Prix des formations : 630 € HT par personne en intervention, prix en intra variable (puis 900 € après le 31 octobre) ;

: 630 € HT par personne en intervention, prix en intra variable (puis 900 € après le 31 octobre) ; Durée totale des formations : 14 heures (2 jours pleins).

En parallèle de cette formation, DecentraLearn propose également d'accompagner les entreprises à travers 2 parcours distincts : l'un pour les aider à accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement auprès de leurs clients, et l'autre pour les aider à utiliser leur surplus de trésorerie intelligemment à travers l'investissement dans les cryptomonnaies.

Pour en savoir plus sur ces formules d'accompagnement, nous vous invitons à vous renseigner sur la page dédiée.

👉 Plus de détails sur la formation entreprise de DecentraLearn

La formation Finance de Marché (finançable OPCO puis CPF en décembre)

Au-delà de l'univers du Web3 et des cryptomonnaies, DecentraLearn propose également une formation orientée sur la finance de marché. Cette dernière est certifiante et offre les outils pour adopter une vision globale des marchés financiers tout en apprenant à maîtriser leurs composantes.

La formation « Finance de Marché » de DecentraLearn aborde les marchés des matières premières, des produits dérivés (futures & CFD), des obligations et des actions.

Grâce à un accompagnement de professionnels et de passionnés de la finance traditionnelle, les personnes souhaitant participer à cette formation apprendront à gérer la prise de position et la maîtrise de risque. Les aspects de la conformité et de la réglementation y sont également abordés.

La formation « Finance de Marché » de DecentraLearn peut également être financée par un OPCO et sera prochainement éligible au financement via le Compte personnel de formation (CPF) au mois de décembre prochain.

Prix des formations : 1 113 € TTC ( puis 1 590 € après le 31 octobre) ;

: 1 113 € TTC ( puis 1 590 € après le 31 octobre) ; Durée totale des formations : 14 heures (2 jours pleins).

Conclusion sur les formations de DecentraLearn

DecentraLearn se présente comme un acteur œuvrant à la démocratisation de la finance de demain en France grâce à un panel de formations complet et adapté à tous les niveaux.

Grâce à leur passion pour la blockchain et la gestion d'investissement, Victor Cohen et Benjamin Tual ont créé un centre de formation nouvelle génération qui offre des opportunités uniques aux particuliers et aux entreprises.

Que vous soyez un particulier désireux de comprendre le monde passionnant de la blockchain, un initié souhaitant approfondir vos connaissances ou une entreprise cherchant à intégrer la blockchain dans son modèle commercial, DecentraLearn offre une gamme complète de formations adaptées à vos besoins.

Les formations de DecentraLearn, qu'il s'agisse de la formation Starting Block pour les débutants, de la formation Expert pour les initiés ou de la formation dédiée aux entreprises, sont conçues pour rendre les nombreuses composantes du Web3 accessibles à tous.

La formation de DecentraLearn axée sur la finance de marché vient compléter son offre, toujours dans l'optique de permettre à tout un chacun de s'ouvrir aux économies alternatives avec un accompagnement de qualité.

De plus, la certification Qualiopi garantit la qualité des formations desservies par l’organisme, tandis que les partenariats avec des écoles de commerce et des centres communautaires renforcent l'engagement de DecentraLearn envers la démocratisation de ces nouvelles technologies.

👉 Une question ? Prenez rendez-vous avec l'équipe de DecentraLearn

