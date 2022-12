Les acheteurs de cryptomonnaies ont quadruplé depuis 2020

Menée par JP Morgan, une étude révèle que le nombre d'acheteurs de cryptomonnaies aux États-Unis a été multiplié par 4 depuis la crise du Covid-19. Pendant cette période, la croissance accrue de l'épargne des ménages a fait exploser le nombre de nouveaux initiés aux cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies se démocratisent

JP Morgan, la plus grande banque d'investissement au monde, a récemment publié un rapport sur l'adoption et la popularité des cryptomonnaies auprès des ménages américains.

Dans son étude, la groupe financier estime que le nombre de personnes ayant investi dans ce type d'actif a été multiplié par 4 entre 2020 et juin 2022, passant de 3% à 13% de la population américaine.

De plus, la grande majorité des nouveaux arrivants sur le marché des cryptomonnaies ont commencé à investir lorsque le Bitcoin (BTC) atteignait ses cours records lors du printemps et de l'automne 2021 :

Figure 1 - Graphique représentant la première interaction d'une personne avec un exchange de cryptomonnaies, sur une échelle hebdomadaire.

En conséquence, alors que ces nouveaux entrants se sont rapidement retrouvés en perte, les investisseurs les plus aguerris ont su saisir cette opportunité pour réaliser des bénéfices.

Dans son étude, JP Morgan estime que le prix d'achat moyen de Bitcoin se situe entre 42 000 et 45 000 dollars. En outre, plus de 80% des investisseurs seraient actuellement en perte, selon les données diffusées en collaboration avec Coinbase et le Nasdaq :

Figure 2 - Estimation du prix d'achat moyen de Bitcoin.

D'après le tableau, avec un cours du Bitcoin stagnant actuellement autour des 17 000 dollars, nous pouvons estimer que 5 personnes sur 6 sont en perte sur leurs investissements.

Pour réaliser ce tableau, JP Morgan a étudié la date des divers transferts de liquidité de sa filiale bancaire Chase vers des exchanges de cryptomonnaies, selon le prix de clôture du BTC.

Malgré tout, ces données doivent être considérées comme des tendances généralistes : la méthodologie utilisée par l'étude ne permet pas un niveau de précision assez élevé pour assurer au pourcentage près l'exactitude des l'informations.

Pourquoi cet engouement pour les cryptomonnaies ?

Alors que les détracteurs du secteur crient à la bulle spéculative, plusieurs facteurs tangibles peuvent expliquer cet engouement pour l'investissement dans les cryptomonnaies.

Dans un premier temps, la pandémie de Covid-19 a créé un surplus d'épargne conséquent chez un certain nombre de foyers. Coincés entre une crise économique brutale et des perspectives d'avenir confuses, des ménages se sont tournés vers les cryptomonnaies, comme le souligne l'étude :

« L'engagement des ménages américains dans les cryptomonnaies a fortement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, parallèlement à une augmentation substantielle du taux d'épargne personnel global. »

D'un point de vue macroéconomique, pour soutenir les industries en difficulté, les banques centrales du monde entier ont créé massivement de l'argent. Avant d'avoir pour effet l'inflation actuelle, ces flux monétaires ont alimenté les marchés financiers, créant des cours décorrélés de toute réalité économique.

De cette manière, les citoyens et les institutions se sont tournés vers les cryptomonnaies avec l'idée de réaliser un bénéfice. Selon un rapport de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN), près de la moitié des investisseurs voient dans les cryptomonnaies une opportunité pour faire croître leurs investissements.

Aujourd'hui, dans un contexte de crise économique et financière mondialisée, l'engouement pour les cryptomonnaies semble faiblir. Cependant, les plus grands acteurs de la finance traditionnelle multiplient leurs actions dans ce secteur, à commencer par JP Morgan qui a récemment déposé une marque pour un futur portefeuille numérique.

Sources : JP Morgan, ADAN

