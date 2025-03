51 % des Américains sont opposés à une réserve stratégique en cryptomonnaies

Une récente étude menée par le groupe Data for Progress révèle qu'une majorité d'Américains s'opposent à l'idée de créer une réserve stratégique en cryptomonnaies. Ce projet, porté par l'administration Trump, prévoit la conservation de Bitcoin et d'autres cryptomonnaies au niveau fédéral.

Un clivage politique dans cette réserve stratégique

L’étude menée par Data for Progress révèle que 51 % des répondants sont contre une réserve stratégique en cryptomonnaies, alors que seulement 34 % soutiennent cette initiative, tandis que 15 % restent indécis.

Parmi les républicains interrogés, le soutien à la réserve de Bitcoin est relativement équilibré, avec 41 % de votes favorables et 40 % opposés. En revanche, les démocrates affichent une opposition nette, 59 % des interrogés de ce bord rejetant le projet, contre seulement 29 % qui l'approuvent. Pour ce qui est des autres parties, 56 % d'entre eux ont déclaré leur hostilité à cette idée.

Au-delà du projet de réserve, l'étude met en lumière un intérêt limité des Américains pour les investissements gouvernementaux dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain. Lorsque les sondés ont été interrogés sur les domaines prioritaires pour l'utilisation des fonds fédéraux, la blockchain et les cryptomonnaies sont arrivées en dernière position, loin derrière la Sécurité sociale, Medicare et les infrastructures de transport.

Vote sur les attentes des allocations budgétaires de l’État américain

En effet, 45 % des répondants estiment que les dépenses publiques en faveur des cryptomonnaies devraient être réduites, contre seulement 10 % qui souhaiteraient une augmentation des fonds alloués. Ce sentiment est particulièrement prononcé chez les républicains, dont 36 % préconisent une diminution des investissements dans le secteur, tandis que 12 % souhaitent leur renforcement.

Des jeunes plus enclins à soutenir la crypto

Malgré ce rejet global, certains segments de la population se montrent plus ouverts à l'idée d'un soutien fédéral à l'écosystème crypto. Ainsi, les personnes de moins de 45 ans sont plus favorables à soutenir une augmentation des fonds consacrés aux cryptomonnaies (18 %), contre seulement 6 % chez les plus de 45 ans.

Ce rejet du projet de réserve en cryptomonnaies n’est d'ailleurs pas passé inaperçu dans la sphère politique. Le représentant démocrate Gerald Connolly, membre influent de la Commission de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants, a publiquement demandé au Trésor américain de suspendre cette initiative. Cette prise de position met en évidence la pression grandissante exercée par les opposants au projet sur l'administration Trump.

Malgré l'opposition manifeste du public et de certains responsables politiques, l'administration Trump persiste dans sa volonté de créer une réserve stratégique en Bitcoin. L'exécutif affirme que ce projet sera financé sans coûts supplémentaires pour les contribuables, grâce à des stratégies budgétaires innovantes mises en place par le Trésor et le département du Commerce.

Source : Data For Progress

