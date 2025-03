Les démocrates s’opposent au projet de réserve de Bitcoin de Donald Trump

Alors que le président américain Donald Trump vient de signer un décret visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin, Gerald Connolly, démocrate de la commission de la Chambre des représentants, fait pression sur le département du Trésor américain pour faire cesser ce projet.

La réserve de Bitcoin de Donald Trump inquiète le Congrès

En plein débat sur l’avenir financier des États-Unis, les cryptomonnaies sont au cœur des débats. Ainsi, la décision du président Donald Trump de créer une réserve stratégique de Bitcoin continue de faire des vagues au sein du paysage politique américain. Si la Maison-Blanche présente ce projet comme un moyen de renforcer la souveraineté économique des États-Unis, les démocrates ne le voient pas de cet œil.

Pour rappel, le 6 mars 2025, Donald Trump a signé un décret ordonnant la création de cette réserve, qui sera financée par les cryptomonnaies saisies dans le cadre de poursuites judiciaires. Selon la Maison-Blanche, 200 000 bitcoins seraient ainsi placés sous la gestion du Trésor américain, soit l'équivalent de 17 milliards de dollars. Ce n'est pas tout, différentes autres cryptomonnaies confisquées en feront partie.

Si son projet est présenté comme une stratégie visant à faire du Bitcoin une valeur refuge à l'échelle nationale, elle soulève de nombreuses questions sur sa mise en œuvre et ses implications économiques et politiques.

Et les opposants sont nombreux. Parmi eux, le représentant démocrate Gerald Connolly, membre du House Committee on Oversight and Government Reform, fait pression sur le département du Trésor américain pour faire cesser ce projet. Il a ainsi adressé une lettre au département du Trésor, demandant l'arrêt immédiat des plans pour créer cette réserve.

Les démocrates dénoncent un projet à risques

Gerald Connolly dénonce notamment l'absence de consultation du Congrès et d'autorisation législative préalable, soulignant que : « La création d'une réserve stratégique de cryptomonnaies est susceptible d'enrichir le Président et ses plus proches alliés aux dépens des contribuables américains. »

Le démocrate met également en avant les liens du président avec plusieurs projets controversés. Parmi eux, il y a évidemment le TRUMP memecoin, lancé quelques jours avant son investiture, alimentant les soupçons de conflits d'intérêts - mais aussi le World Liberty Financial DeFi project, lancé sous l'égide du président, qui détient actuellement 76 millions de dollars en cryptomonnaies. Son pic était à 380 millions de dollars avant une série de ventes.

Les démocrates exigent désormais des garanties de transparence et une clarification sur les intentions de l'administration quant à l'utilisation de ces fonds. Ils ont réclamé une réponse du Trésor avant le 27 mars.

Si cette réserve venait à voir le jour, elle pourrait constituer un précédent majeur dans l'intégration des cryptomonnaies au sein des finances publiques américaines.

Source : Site officiel des démocrates

