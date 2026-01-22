BitGo lève 212,8 millions de dollars pour la première IPO crypto de 2026

L’année 2026 promettait une accélération importante des introductions en bourse (IPO) impliquant des sociétés crypto. Une dynamique qui vient de débuter avec BitGo, à l’origine d’une levée de 212,8 millions de dollars.

BitGo réalise la première IPO crypto de 2026

Alors que ces opérations intervenaient jusqu'à présent au compte-gouttes, pour des géants comme l'exchange Coinbase et plus récemment l'émetteur de stablecoins Circle, il semble que 2026 s'annonce comme celle d'une accélération sans précédent dans le domaine des introductions en bourse de sociétés actives dans le secteur des cryptomonnaies.

Une ouverture en direction du secteur boursier traditionnel qui démarre en ce début d'année avec l'IPO de la société de garde BitGo, officialisée le 12 janvier dernier avec une demande d'inscription de ses actions ordinaires de classe A à la Bourse de New York, sous le symbole BTGO.

À cette occasion, l'entreprise indiquait que le prix initial de son offre publique devait se situer entre 15 et 17 dollars par action. Un montant finalement augmenté à 18 dollars ce mercredi lors de cette introduction, qui vient de lui permettre de lever la somme de 212,8 millions de dollars au total pour ses 11,8 millions d'actions.

Une introduction en bourse qui intervient dans un contexte crypto en pleine mutation, face à une adoption institutionnelle en forte hausse qui pourrait bien redistribuer les cartes du secteur en fonction de ses objectifs et des cas d'usage susceptibles de servir ses ambitions dans le domaine, comme la conservation des cryptomonnaies.

Une valorisation qui dépasse les 2 milliards de dollars

Avec cette levée de 212,8 millions de dollars, la société BitGo affiche désormais une valorisation supérieure à 2 milliards de dollars. L'occasion de faire son entrée dans le club encore très réduit des entreprises crypto cotées en bourse, avant que d'autres ne suivent la tendance.

En effet, un nombre important de sociétés crypto figure sur la liste des introductions en bourse pressenties pour ce début d'année - même si la plupart restent encore à confirmer - comme par exemple les plateformes d'échange de cryptomonnaies Kraken et Bitpanda, ou encore le leader français des hardware wallets, Ledger.

Une course à laquelle ne participera finalement pas Ripple, si l'on en croit les récentes déclarations de sa présidente, Monica Long, alors même que cet acteur historique du secteur crypto affiche une valorisation estimée comme supérieure à 40 milliards de dollars.

Quoi qu'il en soit, la multiplication de ces introductions boursières va très clairement changer le visage et la dynamique du secteur des cryptomonnaies, mais également de son marché. De quoi confirmer une adoption institutionnelle qui ne fait que débuter.

Sources : Bloomberg, SEC

