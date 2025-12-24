Exit les airdrops - 2026 sera l'année du retour des ICO

Entre reventes immédiates et massives, attaques Sybil et campagnes de points incitatives, les airdrops auraient-ils fait leur temps ? Certains spécialistes se posent sérieusement la question, alors que des plateformes comme Kraken et Coinbase se préparent à un retour des Initial Coin Offering (ICO).

Airdrop : un modèle communautaire obsolète ?

Les airdrops de cryptomonnaies ont connu un essor important au sein de l'écosystème à la suite d'opérations désormais emblématiques, comme la distribution des tokens UNI initiée par la plateforme Uniswap en 2020. Une manière très populaire de récompenser les utilisateurs de la première heure qui va rapidement se heurter à des problèmes récurrents.

En effet, ces opérations vont devenir le terrain de jeu de certains chasseurs d'airdrops, bien décidés à capter un maximum de ces récompenses en procédant à des attaques Sybil à l'aide de milliers de portefeuilles. Dans le même temps, leurs bénéficiaires légitimes revendent massivement les cryptomonnaies reçues, au point d'en faire chuter le cours dès son lancement.

Face à cette situation, certains protocoles vont changer les règles du jeu au point de transformer ces récompenses en véritable opération de communication, afin d'attirer des utilisateurs en leur promettant des versements proportionnels à leur activité, dans une approche de type « play-for-points ».

Autant d'expérimentations largement encouragées par la disparition des Initial Coin Offering (ICO) pourtant très populaires en 2018, avant que la répression des instances réglementaires de l'époque ne vienne signer leur abandon pur et simple.

Mais les choses pourraient bien changer au cours de l'année prochaine...

« Une ICO attire les personnes qui veulent acheter votre token »

Le fait apparaît comme indéniable, la politique américaine à l'égard des cryptomonnaies a évolué de manière très positive depuis l'arrivée de l'administration Trump à la Maison Blanche, au point de permettre à certains spécialistes du secteur d'envisager un retour en force des Initial Coin Offering (ICO) jusque-là délaissées.

Pour preuve, les récentes initiatives menées par certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies, comme par exemple Kraken et la mise en place de son Launchpad en partenariat avec Legion, présenté comme « le premier souscripteur d'ICO au monde », ou encore le rachat de la principale plateforme de levée de fonds sur la blockchain, Echo, réalisé par Coinbase.

Une évidence, selon le cofondateur de la plateforme dédiée aux ICO Legion, Matt O'Connor, car les Initial Coin Offering sont bien plus simples et efficaces à gérer pour les projets crypto concernés, avec l'avantage de générer des revenus immédiats et sûrs, là où les bénéfices associés aux airdrops restent plus instables et différés.

Un airdrop attire les personnes qui veulent vendre votre token, tandis qu'une ICO attire les personnes qui veulent acheter votre token. Matt O'Connor

Une mutation qui va entraîner de nouveaux enjeux pour les projets crypto, afin de déterminer la meilleure voie à suivre sans risquer de déclencher le mécontentement de leur communauté.

Peut-être en adoptant les deux procédures de manière conjointe, comme dans le récent cas de la blockchain Plasma à l'origine d'une vente initiale de tokens XPL, mais également d'un airdrop de 10 000 dollars quelques jours après le lancement de son mainnet.

Source : DLNews

