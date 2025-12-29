Cryptomonnaies : quelles sont les principales introductions en bourse (IPO) à surveiller en 2026

L’année 2025 a enregistré une accélération notable dans le domaine des introductions en bourse de projets crypto. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2026, mais quelles sont plus précisément les principales IPO attendues ? On fait le point…

2026 : l'année des introductions en bourse tous azimuts ?

L'écosystème des cryptomonnaies évolue au rythme de ses secteurs populaires les plus porteurs, mais également des acteurs qui soutiennent son adoption. Dans le domaine, l'année 2025 pourrait se résumer à un remplacement important des investisseurs particuliers par des structures issues de la finance traditionnelle.

Une dynamique à l'origine d'une interconnexion accrue entre ces deux univers associée à une accélération notable des procédures d'introductions en bourse (IPO), qui concernaient jusqu'à présent de rares postulants, comme la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase (COIN) ou certains mineurs du Bitcoin.

En effet, ces 12 derniers mois auront été l'occasion de voir des sociétés comme la plateforme de trading Bullish (BLSH), le prêteur Figure (FIGR) et l'exchange crypto Gemini (GEMI) faire leur entrée sur le marché boursier américain.

L'IPO la plus populaire reste sans aucun doute celle du géant des stablecoins Circle (CRCL), malgré un bilan plutôt mitigé en cette fin d'année.

Cours de l'action CRCL de Circle depuis son IPO en juin dernier

D'autres pourraient rapidement suivre au cours de l'année prochaine, selon l'associée au fonds de capital-risque Mercury Fund, Samantha Lewis, afin d'accompagner et de soutenir le lien grandissant entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies.

Le pipeline émergent d’introductions en bourse (IPO) dans la crypto met en évidence une catégorie bien précise d’entreprises, avec comme point commun des infrastructures en capacité de créer des passerelles pour le capital entre la finance traditionnelle et les marchés on-chain. Samantha Lewis

Quelles seront les prochaines IPO crypto ?

Une dynamique à l'origine de nombreuses rumeurs et procédures internes au sujet d'introductions en bourse à venir dans les prochains mois et tout au long de l'année 2026, avec certains noms qui reviennent dans la plupart des analyses sur le sujet, concernant des acteurs de premier plan comme :

La plateforme Kraken ;

La société Ripple Labs (XRP) ;

L'exchange européen Bitpanda ;

Le leader français des hardware wallets Ledger ;

La société de garde crypto BitGo.

Une liste à laquelle il est possible d'ajouter d'autres noms, comme les structures d'analyse Grayscale et Chainalysis, la société de trading crypto FalconX ou encore les plateformes Bithumb et Uphold.

Certains parlent également de la société de développement Consensys associée à la blockchain Ethereum, notamment connue pour sa gestion du wallet crypto MetaMask, mais avec un délai de réflexion qui pourrait faire intervenir cette IPO uniquement en 2027.

Une année au cours de laquelle le cofondateur de la société d'analyse Blockworks, Jason Yanowitz, estime que d'autres entreprises pourraient franchir le pas, comme : Anchorage, Fireblocks, OKX, Crypto.com, Bitvavo, MoonPay, Blockchain.com et Uniswap Labs.

Dans le même temps, l'année 2026 semble également annoncer un retour en force des Initial Coin Offering (ICO), porté par une réglementation plus favorable aux États-Unis et une volonté de remédier aux dérives et problématiques associées aux airdrops.

Source : Yano

