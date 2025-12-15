5 sociétés crypto obtiennent des licences bancaires américaines

Le rapprochement entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies se poursuit aux États-Unis, avec la récente délivrance de 5 licences bancaires nationales. Parmi les bénéficiaires : Circle (USDC), Ripple (XRP), mais également BitGo, Fidelity et Paxos. On fait le point…

L'OCC délivre 5 licences bancaires à des sociétés crypto

Avec le recul de presque 2 années, l'approbation des ETF Bitcoin spot sur le marché américain en janvier 2024 s'impose comme un tournant pour le secteur des cryptomonnaies, car elle signe une accélération sans précédent de sa connexion stratégique avec la finance traditionnelle.

Une dynamique portée par des introductions en Bourse très populaires, comme dans le cas du géant des stablecoins Circle (USDC) en juin dernier, mais également par les nombreuses demandes de licences bancaires déposées auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis.

Des procédures parfois en attente depuis des mois qui viennent de rencontrer un dénouement favorable, suite à l'annonce officielle de « 5 approbations conditionnelles pour des demandes de charte de banque fiduciaire nationale » en fin de semaine dernière.

« Sous réserve du respect des conditions fixées par l’OCC », ce sont donc les sociétés crypto Circle, Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets et Paxos qui viennent d'accéder à ce statut déjà délivré à « environ 60 autres banques nationales de fiducie actuellement supervisées ».

Les nouveaux entrants dans le secteur bancaire fédéral sont bons pour les consommateurs, le secteur bancaire et l'économie. Ils donnent accès aux consommateurs à de nouveaux produits, services et sources de crédit, et assurent un système bancaire dynamique, compétitif et diversifié. Jonathan V. Gould

Une activité centrée sur la garde de cryptomonnaies

Avec ces intégrations, le contrôleur de la monnaie, Jonathan V. Gould, indique que l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) souhaite ouvrir la voie à « des approches traditionnelles et innovantes des services financiers afin de s'assurer que le système bancaire fédéral suive le rythme de l'évolution de la finance et soutienne une économie moderne ».

Dans les faits, cela implique l'obtention d'une approbation conditionnelle pour les demandes de charte de novo de banque nationale de fiducie déposées par la First National Digital Currency Bank de Circle et la Ripple National Trust Bank.

Dans le même temps, les sociétés crypto BitGo Bank & Trust, Fidelity Digital Asset et Paxos Trust Company obtiennent des approbations conditionnelles pour leurs demandes de conversion d’une société de fiducie d’État en banque fiduciaire nationale.

Malgré tout, ces licences bancaires ne permettent pas d'accepter des dépôts en espèce ou d'accorder des prêts. En effet, cela implique essentiellement la garde de cryptomonnaies pour le compte de leurs clients ou, dans le cas de Circle, « d'améliorer la sécurité et la surveillance réglementaire des réserves de l'USDC ».

D'autres sociétés crypto comme Coinbase, Bridge, Stripe ou encore la plateforme Crypto.com ont également déposé des demandes de ce genre, toujours en attente d'approbation au moment d'écrire ces lignes. Jusqu'à présent, seule Anchorage Digital possédait ce statut national depuis 2021.

Source : OCC

