Rachat de BitGo : Galaxy Digital se débine, un procès à venir

Il s’agissait d’un des plus gros rachats du monde des cryptomonnaies. Nous apprenions en mai 2021 que le fonds Galaxy Digital s’apprêtait à racheter BitGo, un service de garde de cryptomonnaies destiné aux acteurs institutionnels. Mais le fonds de Mike Novogratz a annulé l’accord, et s’expose désormais à des poursuites de la part de BitGo.

BitGo poursuit Galaxy Digital en justice et demande 100 millions de dollars

L’affaire était conclue : Galaxy Digital avait annoncé le rachat de BitGo pour la coquette somme de 1,2 milliard de dollars il y a maintenant plus d’un an. Mais elle s’est soldée par un retrait du fonds d’investissement, annoncé hier. Selon Galaxy Digital, BitGo n’aurait pas pu fournir des registres financiers « qui correspondent aux termes de notre accord ». Or la date limite aurait été fixée à juillet 2021.

Mais du côté de BitGo, les arguments ne sont pas les mêmes. Le service de garde de cryptomonnaies argumente que l’accord de rachat n’était pas censé expirer avant la fin de l’année 2021, et que Galaxy Digital doit s’acquitter de frais d’annulation de 100 millions de dollars. Un des représentants légaux de la firme explique ainsi :

« Soit Galaxy Digital doit à BitGo 100 millions de dollars de frais d’annulation, comme promis, soit il a agi de manière trompeuse et dans ce cas il devra encore plus. »

Galaxy Digital connaît des difficultés financières

Selon la même source, Galaxy Digital se retire parce que le fonds connaît de grandes difficultés financières. Ce serait dû en partie à l’effondrement du projet Terra :

« C’est de notoriété publique que Galaxy a rapporté une perte de 500 millions de dollars au dernier trimestre, que son action connaît de mauvaises performances, et que Galaxy et M. Novogratz ont été distraits par le fiasco de Luna. »

Autre élément à prendre en compte : ce prix de 1,2 milliard de dollars incluait les cryptomonnaies détenues par BitGo… Mais les cours du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) ont connu la chute que l’on sait au cours des derniers mois. D’où des difficultés supplémentaires pour Galaxy Digital.

À qui donnera-t-on alors raison ? BitGo est dans une meilleure position financière que Galaxy Digital, mais l'issue du procès à venir reste encore incertaine.

Source : Galaxy Digital via Newswire BitGo via Businesswire

