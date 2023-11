FTX obtient l'autorisation de vendre 873 millions de dollars d'actifs, dont des actions Grayscale et Bitwise

FTX a obtenu l'autorisation de vendre ses participations dans Grayscale et Bitwise pour réunir des fonds visant à rembourser les clients touchés par les problèmes de la plateforme. Les actifs en question, dont du GBTC de Grayscale, sont actuellement évalués à environ 873 millions de dollars. Un pas de plus vers le remboursement des clients de FTX.

FTX peut vendre des actifs pour continuer à réunir des fonds

FTX, l'exchange de cryptomonnaies sous la direction de John Ray III depuis désormais bientôt 1 an, a reçu l'autorisation de vendre ses actifs affiliés à Grayscale et Bitwise dans l'optique de continuer à réunir des fonds pour rembourser les clients lésés de la plateforme.

Selon les documents issus du tribunal, FTX compte vendre les actifs en question de manière à impacter le marché des cryptomonnaies dans une moindre mesure. Précisons qu'au vu de la documentation présentée, FTX a obtenu l'autorisation de céder ses parts de GBTC, d'ETHE, de BITW, d'ETCG, de LTCN et de GLDC, des actions censées représentant le cours réel de cryptomonnaies.

Le GBTC par exemple, qui correspond au ticker du Grayscale Bitcoin Trust (le plus grand fonds crypto au monde), fonctionne en détenant du Bitcoin et en émettant des actions représentant une certaine quantité de BTC. Les investisseurs peuvent acheter ces actions sur le marché ouvert, ce qui leur donne une exposition indirecte au prix du Bitcoin sans avoir à acheter et stocker la cryptomonnaie eux-mêmes.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous sur cette capture, la totalité des actifs pouvant désormais être vendus par FTX valait 744 millions de dollars le mois dernier. Le GBTC s'étant toutefois sensiblement rapproché de sa valeur liquidative (NAV), à savoir le Bitcoin, les actifs détenus par FTX sont désormais évalués autour de 873 millions de dollars.

Capture d'écran des documents judiciaires autorisant la vente des actifs concernés

Selon les dernières informations, la nouvelle direction de FTX est parvenue à rassembler environ 7 milliards de dollars dans l'optique de rembourser les anciens clients de la plateforme ayant perdu des fonds. Parmi ces 7 milliards de dollars, environ 3,4 sont encore détenus par l'exchange sous forme de cryptomonnaies, cette valeur est donc amenée à fluctuer.

Selon un calcul datant du mois de juin dernier, environ 8,7 milliards de dollars seront nécessaires pour rembourser la totalité des clients de FTX concernés. Le mois dernier, FTX avait placé 5,5 millions de tokens SOL (Solana) au staking dans l'optique de faire prendre de la valeur à son portefeuille crypto, désormais co-géré par Galaxy Digital selon l'accord du tribunal précédemment établi.

