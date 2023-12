Le cours du Bitcoin (BTC) dépasse 39 000 dollars – Le passage au-dessus des 40 000 dollars inévitable ?

Le cours du Bitcoin a récemment dépassé les 39 000 dollars, atteignant un niveau non vu depuis avril 2022, marquant ainsi une évolution positive après avoir franchi la résistance des 38 800 dollars. Selon certains analystes, nous pouvons nous attendre à ce que le roi des cryptomonnaies dépasse les 45 000 dollars avant la fin de l'année, puis arriveront les ETF Bitcoin spot et le fameux halving.

Le Bitcoin à 45 000 dollars avant la fin de l'année ?

Le cours du Bitcoin a dépassé les 39 000 dollars hier, samedi 2 décembre, un point qu'il n'avait pas touché depuis le mois d'avril 2022, soit peu de temps avant la chute de l'écosystème Terra (LUNA) et du marché crypto dans sa globalité.

Après s'être frotté à la fameuse résistance des 38 800 dollars, le BTC a finalement réussi à la dépasser, et est même parvenu à toucher 39 800 dollars dans la journée d'aujourd'hui. Ce dernier est ensuite légèrement redescendu, et s'échange autour de 38 500 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Évolution du cours du Bitcoin du 29 novembre à aujourd'hui

Selon un rapport de Matrixport, nous pouvons nous attendre à ce que le cours du Bitcoin vienne désormais dépasser les 40 000 dollars, emporté par les nouvelles positives entourant le narratif des ETF Bitcoin au comptant d'une part, et d'autre part en raison du récent accord conclu entre le géant Binance et le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis, qui vient lever l'épée de Damoclès qui pesait au-dessus de l'exchange crypto depuis de nombreuses années.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

Selon le rapport, publié le 29 novembre, il était attendu que le cours du BTC vienne dépasser les 38 000 dollars avant la fin du mois de sa publication, « suivi d'un rallye au-dessus de 40 000 dollars en décembre avec une probabilité de 90 % ».

« Alors que nous entrons dans le dernier mois de l'année, nous restons bullish. Historiquement, le Bitcoin a tendance à se redresser de +12 % en décembre, ce qui correspond à notre objectif de fin d'année 2023 de 45 000 dollars pour le Bitcoin, qui semble désormais probable. » Markus Thielen, analyste chez Matrixport

Selon les données de Coinglass, environ 145 millions de dollars ont été liquidés sur les dernières 24 heures, la majorité étant constituée de positions short liquidées lorsque le cours du Bitcoin a dépassé les 38 800 dollars.

Liquidations sur le marché crypto du 30 novembre à aujourd'hui

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Le bullrun pour le premier semestre 2024 ?

Il faudra très probablement patienter jusqu'au 8 janvier 2024 afin de déterminer de manière plus certaine si le prochain bull run sera pour le premier semestre de l'année prochaine. Effectivement, comme le révélait récemment l'analyste pour Bloomberg Intelligence James Seyffart, la Securities and Exchange Commission (SEC) se prononcera définitivement entre le 8 et le 10 janvier prochain concernant la demande d'ETF Bitcoin spot d'Ark Invest & 21 Shares.

Les spécialistes de Bloomberg estiment à 90 % les chances que soit approuvée une série d'ETF Bitcoin au comptant à ce moment-là, la SEC ayant entamé un dialogue à priori constructif avec BlackRock, Grayscale et Hashdex, entre autres, afin de leur proposer des modifications sur leurs demandes d'ETF.

Les hausses récentes du cours du Bitcoin nous ont prouvé à quel point le marché des cryptomonnaies était désormais positionné autour de ce narratif, ce qui a notamment pu se vérifier lorsque Grayscale (qui détient d'ailleurs 3 % des Bitcoins actuellement en circulation) a gagné en justice face à la SEC concernant la transformation de son GBTC en un ETF Bitcoin spot.

👉 Retrouvez notre article pour tout comprendre aux ETF Bitcoin

Une fois ce premier palier des approbations d'ETF franchi, il faudra attendre le mois d'avril prochain pour le halving, événement quadriennal systématiquement suivi d'une hausse du cours du Bitcoin.

Le cours du #Bitcoin va-t-il être influencé positivement par le prochain halving, prévu pour le mois d'avril 2024 ? ⛏️ Les courbes ci-dessous représentent l'évolution du cours du $BTC suite aux 3 précédents halvings 💸 + d'infos dans notre article 👇https://t.co/rpxCSXfz7L pic.twitter.com/zWOICokskr — Cryptoast (@CryptoastMedia) December 3, 2023

Dans une interview accordée à Bloomberg, Michael Novogratz, le PDG et fondateur de Galaxy Digital, a récemment déclaré que l'approbation des ETF Bitcoin ferait affluer des dizaines de milliards de dollars sur l'année 2024. Selon lui, le cours du Bitcoin devrait au moins revenir à son prix le plus haut jamais atteint l'année prochaine, soit un peu plus de 69 000 dollars.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Sources : TradingView, Matrixport

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.