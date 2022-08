Voyager Digital : le milliardaire Mark Cuban poursuivi en justice pour en avoir fait la promotion

La plateforme américaine Voyager Digital s’était déclarée en faillite en juillet dernier, suite à l’effondrement de Three Arrows Capital (3AC). Et les suites de l’affaire ne sont pas finies, si l’on en croit un procès visant le milliardaire Mark Cuban.

Mark Cuban visé par une plainte suite à sa promotion de Voyager Digital

Pour rappel, lorsque Three Arrows Capital avait connu un défaut de paiement, elle avait mis en grande difficulté la plateforme d’échange Voyager Digital, qui avait été forcée de mettre en pause ses services, puis éventuellement de se déclarer en faillite. Il s’agissait des répercutions plus large de l’affaire Terra (LUNA), qui a créé un raz-de-marée au sein de l’écosystème ces derniers mois.

Et la vague vient de toucher Mark Cuban, qui est désormais poursuivi pour son lien avec Voyager Digital. Une plainte vient en effet d’être déposée auprès du tribunal du district sud de Floride. Les plaignants, au nombre de douze, reprochent au milliardaire et au PDG de Voyager Digital, Steve Ehrlich, d’avoir trompé les investisseurs :

« [Cuban et Ehrlich] ont déployé beaucoup d’efforts pour utiliser leur expérience d’investisseurs afin de duper des millions d’Américains en les incitant à investir – dans beaucoup de cas toutes leurs économies – dans la plateforme trompeuse Voyager, et en achetant des Voyager Earn Program Accounts (EPA), qui sont des titres financiers non enregistrés. »

Selon le document, ce sont 3.5 millions d’Américains qui auraient perdu plus de 5 milliards de dollars de cryptomonnaies.

Une « pyramide de Ponzi », selon les plaignants

Mark Cuban, qui possède l’équipe de NBA des Dallas Mavericks, est accusé d’avoir évoqué Voyager Digital lors d’une conférence de presse.

« Il a fortement soutenu et vanté les mérites du partenariat entre son entreprise et [Voyager Digital]. »

Le milliardaire aurait ainsi expliqué que la plateforme était « aussi proche du “sans risque” qu’il est possible de le faire dans l’univers crypto ». Les plaignants accusent la plateforme d’avoir été une pyramide de Ponzi, et de n’avoir rassemblé des investisseurs que grâce à l’aura de Mark Cuban et de l’équipe des Dallas Mavericks.

Cette action en justice va-t-elle réellement inquiéter Mark Cuban ? L’homme ne s’est pas actuellement exprimé sur le sujet. Mais cela montre que la chute des cours et la faillite de certains grands acteurs pourrait susciter de nouveaux procès à venir.

Source : Courthousenews

