Ripple : pas d'introduction en bourse prévue malgré sa valorisation de 40 milliards de dollars

La présidente de Ripple, Monica Long, a confirmé ce mardi 6 janvier que la société n'a aucune intention de s'introduire en bourse. L'entreprise préfère racheter des sociétés et étoffer son offre de services : elle a dépensé près de 4 milliards de dollars en 2025 pour acquérir quatre entreprises, dont le prime broker Hidden Road pour 1,25 milliard.

le 7 janvier 2026 à 18:10.

2 minutes de lecture

author image

Justine Ferrari

Ripple n'a pas besoin de la bourse

À contre-courant des rumeurs, Ripple ne compte pas s'introduire en bourse. Monica Long l'a répété lors d'une interview accordée à Bloomberg : « Actuellement, nous prévoyons toujours de rester privés ».

Pour la présidente de Ripple, la raison est simple : la société dispose déjà d'un bilan suffisamment solide et d'un accès à des capitaux privés qui lui permettent de financer sa croissance sans passer par les marchés publics.

Pourtant, la dernière levée de fonds (500 millions de dollars bouclée en novembre 2025) valorise Ripple à 40 milliards de dollars. Le tour de table a attiré des poids lourds de Wall Street : Fortress Investment Group et Citadel Securities ont mené l'opération, rejoints par Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard et Marshall Wace.

🪙 Tout savoir sur Ripple (XRP), l’entreprise technologique au service des institutionnels

Ripple a par ailleurs mené une opération de rachat d'actions de 1 milliard de dollars à la même valorisation, permettant aux employés et premiers investisseurs de vendre leurs parts. Au total, l'entreprise a racheté plus de 25% de ses actions en circulation ces dernières années.

Une stratégie d'acquisitions à 4 milliards de dollars en 2025

Plutôt que de lever des fonds sur les marchés publics, Ripple a choisi une autre stratégie : investir massivement dans des acquisitions pour étoffer son offre. Ainsi en 2025, la société a dépensé près de 4 milliards de dollars pour racheter quatre entreprises. La plus grosse opération reste l'acquisition d'Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars en avril 2025. Ce prime broker multi-actifs a été rebaptisé Ripple Prime et sert désormais de plateforme de courtage institutionnel.

Depuis cette acquisition, le collatéral client (l'argent que les clients déposent) de Ripple Prime a doublé : les transactions quotidiennes moyennes ont même atteint 60 millions, et l'activité a triplé de taille. La plateforme propose désormais des prêts garantis et des produits institutionnels basés sur le XRP.

Les trois autres entreprises que Ripple a achetées servent à compléter ce dispositif : Rail (plateforme de paiement en stablecoins), GTreasury (système de gestion de trésorerie pour entreprises du Fortune 500) et Palisade (portefeuille et service de garde d'actifs numériques). Monica Long a précisé que la priorité de Ripple en ce début 2026 est donc d'intégrer complètement ces quatre entreprises à Ripple.

🗞️ Actualité en lien – Le XRP de Ripple débarque sur Solana et sur Ethereum

Pour les détenteurs de XRP, l'absence d'IPO reste une bonne chose. En effet, si Ripple entrait en bourse, son action deviendrait le moyen le plus simple de parier sur la croissance de l'entreprise. Le token XRP passerait au second plan. Une action donne accès aux revenus de la boîte, des droits de vote, une vraie exposition à la performance financière. Le XRP, lui, reste un token dont le prix dépend de son usage et de la demande du marché, pas des résultats trimestriels de Ripple.

Source : The Block 

