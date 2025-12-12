Le XRP de Ripple débarque sur Solana et sur Ethereum

Au moyen d’un wrapped token, le XRP de Ripple va s’inviter prochainement sur Solana (SOL), Ethereum (ETH), ainsi que d’autres blockchains. Retour sur les détails de cette future intégration.

Le XRP va s'inviter sur Solana et d'autres blockchains

Tandis que le Solana Breakpoint se tient actuellement à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, la plateforme institutionnelle Hex Trust a dévoilé le lancement prochain du XRP sur les blockchains Solana (SOL) et Ethereum (ETH), notamment.

En effet, cela se fera au moyen d'un wrapped token, le wXRP, adossé au ratio de 1:1 au XRP de Ripple.

En plus de Solana et Ethereum, le wXRP sera également disponible sur l'OP Mainnet d'Optimism (OP), ainsi que l'HyperEVM d'Hyperliquid (HYPE). À l'avenir, d'autres réseaux devraient être proposés pour développer ses cas d'usage dans la finance décentralisée (DeFi). D'autre part, Giorgia Pellizzari, la directrice produit de Hex Trust, souligne de nouvelles interactions possibles avec le stablecoin RLUSD, déjà présent sur Ethereum :

Avec le wXRP, nous renforçons la liquidité du XRP dans la DeFi et les réseaux inter-chain, et élargissons son utilisation entre le XRP et le RLUSD. Les utilisateurs de wXRP et de RLUSD bénéficieront de deux actifs reposant sur une infrastructure fiable et conforme, ce qui permettra une utilisation plus large du XRP et du RLUSD dans la DeFi sur les blockchains prises en charge.

Alors que la nouveauté sera lancée au préalable avec une offre de 100 millions de dollars, le délai précis n'a pas été précisé. Côté technique, Hex Trust fait appel à la norme Omnichain Fungible Token (OFT) de LayerZero (ZRO).

Malgré l'annonce, le prix du XRP n'a pas tellement réagi, puisque celui-ci s'échange à 2,03 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 0,92 % sur les dernières 24 heures.

Source : Hex Trust

