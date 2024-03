Le prix du Bitcoin explose et atteint un nouveau record historique

C'est historique ! Alors que le halving se rapproche et que les ETF Bitcoin spot sont en plus en plus populaires, le Bitcoin vient d'établir un nouveau record de prix en dépassant son précédent ATH de 69 044 $. La hausse du BTC va-t-elle continuer ? L'ETH de la blockchain Ethereum suivra-t-il le même scénario ?

