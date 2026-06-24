Des sénateurs exigent un enquête sur les liens entre la société crypto du clan Trump et les Emirats Arabes Unis

Un groupe de sénateurs démocrates exige l'ouverture d'auditions au Congrès au sujet de l'investissement de 500 millions de dollars réalisé par des responsables émiratis dans World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto de la famille Trump. Ils pointent du doigt des faits éventuels d'ingérence étrangère.

L'accord avec les Emirats continue de susciter les appels à une enquêtre approfondie

Cet accord a octroyé aux investisseurs liés aux Émirats une participation de 49 % dans WLFI et inclus 218 millions de dollars de versements anticipés à des entités liées à la famille Trump ainsi qu'à un haut diplomate pour le Moyen-Orient. Selon les sénateurs démocrates, cela constitue une influence étrangère sans précédent

Une société d'investissement d'Abu Dhabi, liée au cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, a signé en janvier 2025 un accord pour acquérir cette participation de 49 % dans World Liberty Financial. Pour rappel, cette dernière a été créée par la famille Trump et est associée au président. Or l'opération s'est conclue quatre jours avant l'investiture de Donald Trump, ce qui est particulièrement suspect selon les sénateurs.

👉 Où et comment acheter de la crypto en 2026 ? Guide complet pour débutants

Les élus réclament des témoignages sous serment sur les éventuels conflits d'intérêts et l'influence étrangère que cette transaction pourrait impliquer. Ils demandent également que les responsables de l'administration Trump "expliquent sous serment ce qu'ils savaient, et à quel moment, des paiements versés aux familles du président et de son principal diplomate pour la région".

Les sénateurs souhaitent que les responsables de WLFI précisent comment ils entendent restaurer la confiance dans le fait que l'administration représente les intérêts du peuple américain, plutôt que les intérêts personnels du président et de ses proches.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Des décisions politiques favorables aux Émirats ?

Quelques mois après la conclusion de l'accord, l'administration Trump a pris plusieurs décisions politiques bénéficiant aux Émirats arabes unis, selon le courrier des sénateurs. En mai 2025, elle a approuvé une vente d'armement de 1,4 milliard de dollars au pays, malgré les inquiétudes du Congrès concernant l'acheminement d'armes vers des groupes armés au Soudan.

Le même mois, le Trésor américain a créé un programme baptisé "Known Investor Pilot", destiné à accélérer les autorisations d'investissement via le CFIUS, une procédure que les Émirats avaient activement réclamée. Le département du Commerce a par ailleurs levé des restrictions sur l'exportation de puces, permettant aux Émirats de recevoir jusqu'à trois ou quatre fois plus de semi-conducteurs avancés. C'est donc toute une série de décisions favorables aux Emirats.

🌐 Dans l'actu - Le géant boursier Cboe annonce le lancement d'une nouvelle offre de marchés prédictifs

Ces préoccupations s'ajoutent à un précédent investissement de MGX, fonds souverain émirati, qui avait fait grimper la capitalisation du stablecoin de la famille Trump de près de 2 milliards de dollars en une nuit. Une partie des sénateurs réclame un examen formel du dossier par le CFIUS, le comité interagences chargé d'évaluer les risques de sécurité nationale liés aux investissements étrangers aux États-Unis.

Il faut cependant rappeler qu'à ce stade, le Sénat dispose d'une majorité républicaine. Les auditions pourraient donc se retrouver bloquées par le camp du président.

Source : Sénat

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.