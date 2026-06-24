Le géant boursier Cboe annonce le lancement d'une nouvelle offre de marchés prédictifs

Tout le monde semble vouloir son propre marché prédictif, comme le démontre la récente annonce du Cboe au sujet du lancement de « sa nouvelle offre » dans le domaine. Nom de code : Cboe Predicts.

le 24 juin 2026 à 13:00.

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Hugh Bernard

Le géant boursier Cboe annonce le lancement d'une nouvelle offre de marchés prédictifs

Cboe Predicts : une option prédictive liée à l'indice S&P 500

Malgré de nombreux cas de délits d'initié et de tricheries avérées, les marchés prédictifs ont le vent en poupe au point d'intéresser toujours plus d'acteurs de premier plan comme par exemple le géant des réseaux sociaux Meta qui viendrait de constituer une équipe dédiée à ce sujet.

Une dynamique qui concerne également les acteurs boursiers américains, si l'on en croit la récente annonce de Cboe Global Markets, l'opérateur mondial de marchés financiers pionnier des produits dérivés, au sujet du lancement d'une « nouvelle offre de marchés prédictifs ».

🔍 Qu'est-ce qu'un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

Cette gamme de produits financiers de prédiction sera rassemblée sous l'appellation « Cboe Predicts », et elle débutera avec des contrats d'options binaires de type oui/non basés sur le Mini-S&P 500 Index (XSP), négociés sous les symboles XSPBW et XSPBX.

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Ces contrats sont déjà disponibles via Interactive Brokers et devraient être proposés par Charles Schwab dans les prochains mois, avant d'être progressivement déployés sur d'autres plateformes de courtage destinées aux particuliers.

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« Une extension de la gamme de produits liés à l'indice S&P 500 »

Dans les faits, cette offre représente « une extension de la gamme de produits liés à l'indice S&P 500 ». Une activité de trading qui « permet de prendre position sur la performance du S&P 500 tout en représentant seulement un dixième de la taille du contrat SPX », afin de le rendre plus accessible aux investisseurs particuliers.

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Les nouveaux contrats fonctionnent selon un principe simple. La position « Oui » verse 100 dollars si l'indice clôture au niveau ou au-dessus d'un seuil prédéfini, sinon rien du tout. La position « Non » verse 100 dollars si l'indice clôture en dessous de ce seuil, sinon rien du tout.

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📰 Hyperliquid se lance sur les marchés prédictifs avec HIP-4

Selon le responsable du développement de l'activité retail et des produits d'investissement alternatifs chez Cboe JJ Kinahan, « cette initiative répond à la demande croissante pour des produits de court terme fondés sur des scénarios précis de marché, dans la continuité du succès des options 0DTE (options expirant le jour même) ».

Avec le lancement de ce marché prédictif, l'objectif du Cboe est très clair. En effet, il s'agit de proposer des stratégies d'options courantes sous une forme présentée comme simple et intuitive, dans le but de familiariser les investisseurs débutants avec des produits plus sophistiqués.

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Source : Cboe

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