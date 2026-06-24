Bientôt des marchés prédictifs chez Meta ? Mark Zuckerberg aurait mobilisé une équipe

Alors que les marchés de prédiction se démocratisent de plus en plus, Meta travaillerait sur sa propre application commandée par Mark Zuckerberg. Que savons-nous ?

Meta voudrait se lancer dans les marchés de prédiction

Ces dernières années, les marchés de prédictions ont pris beaucoup d’ampleur, avec Polymarket et Kalshi arrivant en tête. Cet engouement a pris un essor considérable dans la seconde moitié de l’année 2024 avec l’élection présidentielle américaine, puis le sujet s’est largement démocratisé en 2025, tandis que la Coupe du monde de football se déroulant actuellement offre de nouvelles perspectives de croissance à ce secteur.

Dans ce contexte, Meta travaillerait actuellement sur sa propre plateforme de marchés de prédiction. C’est en tout cas ce que rapporte le New York Times, au travers de révélations exclusives de deux employés anonymes proches du dossier.

💡 Tout savoir sur les marchés de prédiction

Ainsi, il s’agirait là d’une application mobile baptisée Arena en interne et qui devrait fonctionner de manière indépendante des autres réseaux du groupe que sont Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Le projet aurait été commandé par Mark Zuckerberg lui-même et aurait un caractère « expérimental, mais prioritaire » et mobiliserait une petite équipe en interne.

À l’inverse de Kalshi et de Polymarket, notons toutefois qu’il ne serait initialement pas prévu de monétiser le service, mais qu’il serait plutôt question de points à la manière d’un jeu vidéo. Toutefois, la possibilité de parier avec de l’argent réel pourrait être intégrée dans un second temps.

Outre Arena, Meta travaillerait aussi sur des projets actuellement, dont Meta Photos, pour « créer de nouveaux types de médias grâce à l'intelligence artificielle ».

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En bourse, l’entreprise est valorisée à 1 427 milliards de dollars, ce qui en fait le 14e actif le plus valorisé au monde, juste devant le Bitcoin (BTC). Avec un prix de 562,2 dollars par action, le titre s’échange actuellement en baisse de 29,39 % par rapport à son plus haut historique (ATH) du 15 août 2025 à 796,25 dollars.

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Source : The New York Times

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