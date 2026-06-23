Ce géant de la gestion d'actifs lance une division dédiée aux cryptomonnaies

Franklin Templeton poursuit son expansion dans les actifs numériques. Le gestionnaire d’actifs a finalisé l’acquisition de 250 Digital et officialisé la création de Franklin Crypto, une nouvelle division dédiée aux investissements en cryptomonnaies pour les clients institutionnels.

Franklin Templeton finalise le rachat de 250 Digital et lance Franklin Crypto

Franklin Templeton a annoncé la clôture de l’acquisition de 250 Digital, une société de gestion spécialisée dans les stratégies d’investissement en cryptomonnaies issue de CoinFund. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe visant à renforcer sa présence sur le marché des actifs numériques.

À la suite de ce rachat, le géant de la gestion d’actifs a officiellement lancé Franklin Crypto, une division consacrée à la gestion active d’investissements en cryptomonnaies. Cela lui permettra de proposer à ses clients fortunés des positions sur certaines cryptos.

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L’objectif affiché est de proposer une offre élargie aux investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, les fonds souverains et les grandes institutions financières. Franklin Templeton souhaite capitaliser sur l’intérêt croissant des acteurs traditionnels pour les actifs numériques et la tokenisation des marchés financiers.

Cette opération s’inscrit dans une tendance plus large de rapprochement entre la finance traditionnelle et l’écosystème crypto. L'engouement pour les ETF est une des facettes de cette tendance, très marquée depuis 2025. Elle perdure malgré le bear market, qui a fortement ralenti les marchés.

Source : communiqué

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