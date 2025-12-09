Les marchés actions en baisse : prudence la veille du verdict de la Fed

Les marchés actions ont terminé dans le rouge le lundi 8 décembre, et peinent à se maintenir ce mardi. À quelques heures du verdict de la réunion de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs retiennent leur souffle avant le verdict sur les taux d'intérêt, qui sera annoncé mercredi 11 décembre.

Wall Street recule, les marchés nerveux avant la Fed

Le S&P 500 a reculé de 0,35 %, le Dow Jones de 0,45 % et le Nasdaq de 0,14 % hier, lundi 8 décembre 2025. Si nous n'avons pas encore les chiffres d'aujourd'hui, les marchés semblent se maintenir difficilement, puisqu'ils restent volatiles à l'heure de l'écriture de cet article. Les investisseurs restent prudents alors que les membres du FOMC de la Réserve fédérale viennent d'entamer leur réunion de deux jours, à l'issue de laquelle ils donneront leur verdict sur la politique monétaire mercredi soir.

La question est centrale : la Fed va-t-elle baisser ses taux d'un quart de point ? Selon un sondage Reuters auprès de plus de 100 économistes, la majorité s'attend à une baisse de 0,25 point de pourcentage pour soutenir un marché du travail américain qui se refroidit. Les taux se situent actuellement dans une fourchette de 3,75 % à 4 %, après deux baisses consécutives en septembre et octobre 2025.

Mais même si la baisse des taux était actée, des dissensions pourraient avoir lieu au sein du FOMC, comme le soulignait ce lundi Jim Reid de Deutsche Bank :

Il est peu probable que la décision soit unanime, avec des dissidences anticipées tant de la part des membres offensifs qu'accommodants. (...) Au-delà du verdict, le ton de la conférence de presse du président Powell et la déclaration qui l'accompagne seront essentiels. Nous attendons qu'il indique que l'obstacle à de nouvelles détentes début 2026 est élevé, signalant une pause à court terme

Il faut dire que, d'un côté, le marché de l'emploi américain montre des signes de ralentissement avec un taux de chômage grimpant à 4,4 % en octobre, tandis que de l'autre côté, l'inflation inquiète, restant loin de l'objectif de 2 % de la Fed.

Les indicateurs macroéconomiques ne sont donc pas au beau fixe.

Quel impact pourraient avoir ces décisions sur le Bitcoin et les cryptomonnaies ? Les taux d'intérêt de la Fed affectent forcément les cryptos : quand la Fed maintient des taux élevés, les capitaux ont tendance à quitter les actifs risqués comme les actions et les cryptos pour se tourner vers les obligations qui proposent, alors, de bons rendements pour moins de risque.

À l'inverse, une baisse des taux encourage les réallocations de portefeuille vers les investissements plus risqués, pour chercher plus de rendement. La probabilité d'une baisse en décembre reste donc un facteur important dans la valorisation des cryptos pour les semaines à venir, alors que le cours du Bitcoin a subi une grande chute et se maintient actuellement à 93 000 dollars.

Source : Les Echos

