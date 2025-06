Il n'y a pas si longtemps encore, la finance traditionnelle ne voulait pas entendre parler des cryptomonnaies, et inversement. Puis, leur utilité évidente associée à une adoption toujours plus importante a eu raison de ces barrières historiques.

Un changement de cap largement accéléré par l'approbation des ETF Bitcoin spot en janvier de l'année dernière. Mais d'autres données sont ensuite venues confirmer la tendance, comme la campagne présidentielle pro-crypto de Donald Trump ou l'émergence de cadres réglementaires censés permettre de clarifier les choses.

Dans les faits, cette évolution est en train de faire disparaître les frontières entre les secteurs bancaires et financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. L'occasion pour les principaux exchanges crypto de tenter leur chance en dehors de la seule zone crypto, avec des offres toujours plus innovantes.

C'est très exactement ce que vient de faire la plateforme Kraken, avec sa toute nouvelle « application mondiale » nommée Krak. Un service annoncé comme « tout-en-un » destiné à favoriser la liberté économique face à un système financier présenté comme obsolète.

Les services proposés par l'application Krak de Kraken vont des paiements transfrontaliers à la gestion d'actifs, en passant par la prise en charge de plus de 300 devises traditionnelles et actifs numériques. Le tout dans un environnement censé « associer la liberté des cryptomonnaies avec la simplicité de la finance quotidienne ».

Introducing @Krak. The money app for people who want more.

More ways to pay

More freedom to send

More opportunities to grow

More rewards and money in your pocket

Get Krak 👇https://t.co/iGnDkIQmVb pic.twitter.com/fwac24S2XR

— Krak (@Krak) June 26, 2025