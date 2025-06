Déterminé à faire des États-Unis le chef de file des cryptomonnaies, Donald Trump presse la Chambre des représentants d’adopter rapidement le GENIUS Act. Adopté au Sénat le 17 juin, le texte doit maintenant franchir l’ultime étape pour respecter la promesse du président : un cadre légal sur les stablecoins en dollars d’ici août.

Le GENIUS Act passe le Sénat, mais le parcours législatif continue

C'était une étape importante pour le GENIUS Act, mais pas encore décisive. Le 17 juin, le Sénat américain a voté à 68 voix contre 30 en faveur de la loi GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act). Ce texte, soutenu par les deux camps, poserait les bases d’une régulation fédérale inédite des stablecoins adossés au dollar.

Le texte prévoit notamment que chaque token soit couvert à 100 % par des réserves en dollars ou en actifs liquides équivalents, avec des exigences renforcées pour les émetteurs les plus importants : audits annuels dès 50 milliards de dollars de capitalisation ; transparence mensuelle sur la composition des réserves…

En plus de cela, le texte interdit expressément aux émetteurs de stablecoins d’offrir des intérêts aux détenteurs. Les stablecoins sont ainsi clairement distingués des livrets bancaires : pas d’intérêts ni de rendements associés.

🪙 Qu'est-ce que les stablecoins, ces cryptomonnaies adossées aux monnaies réelles ?

Un texte que le président des États-Unis a hâte d'adopter : sur son réseau Truth Social, il a écrit :

La Chambre doit agir ÉCLAIR RAPIDEMENT, et adopter une version ‘propre’ de la loi GENIUS. Qu’elle arrive sur mon bureau AU PLUS VITE – SANS RETARD, SANS AJOUTS.

Pour rappel, Donald Trump avait déjà exprimé sa volonté de signer cette loi d’ici août.

Les enjeux autour du GENIUS Act

Donald Trump voit dans cette régulation une opportunité stratégique pour le pays :

Les actifs numériques sont l’avenir, et notre nation va s’en emparer. Nous parlons d’investissements MASSIFS et d’une grande innovation.

Il affirme que la loi fera des États-Unis « le leader incontesté » dans l’univers des cryptomonnaies. Il faut dire que les stablecoins représentent aujourd’hui plus de 250 milliards de dollars dans l’écosystème crypto, et les acteurs comme Circle (qui émet l'USDC) ou Coinbase ont gagné respectivement +16 % et +34 % en bourse à la suite de ces annonces.

👉 L'entreprise de Donald Trump Truth Social candidate pour un ETF Bitcoin et Ether

Pourtant, la Chambre des représentants a devant elle un autre projet concurrent : le STABLE Act, approuvé par la commission des services financiers le 3 avril (vote de 32 – 17). Ce texte partage de nombreuses similitudes, mais différencie notamment l’encadrement des émetteurs étrangers ou des grandes entreprises. Le défi sera de savoir si la Chambre adoptera le GENIUS Act tel quel ou fusionnera les initiatives — ce que Donald Trump ne veut pas.

Les prochaines séances de la Chambre nous montreront ainsi si la volonté du président suffira à accélérer l’adoption du texte.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital