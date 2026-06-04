Bain de sang sur le marché crypto : 200 milliards de dollars de capitalisation effacés – Récap de la nuit du 3 au 4 juin 2026

Nouvelle chute marquée du Bitcoin et du marché crypto. Bitmine et Strategy voient leurs pertes latentes se creuser, sur fond de correction généralisée.

Le marché crypto s'effondre

Le marché des cryptomonnaies a connu une violente correction au cours des dernières 24 heures, effaçant près de 200 milliards de dollars de capitalisation totale.

Plus de 1,12 milliard de dollars ont été liquidés, dont 949 millions de dollars de positions longues, traduisant un excès d’optimisme rattrapé par la baisse.

Bitcoin a poursuivi sa descente sous les 67 000 dollars, enregistrant six bougies rouges consécutives sur 30 minutes.

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Perte record pour Strategy et Bitmine

La société Strategy a vu la perte latente de son portefeuille Bitcoin s’aggraver à 11,5 milliards de dollars, alors que le BTC glissait sous les 67 000 dollars. Dans le même temps, Bitmine affiche une perte latente d’environ 9,2 milliards de dollars sur son portefeuille Ethereum, conséquence directe de la chute de l’ETH à 1 800 dollars.

Peter Schiff relance la critique contre la crypto

Peter Schiff a intensifié ses critiques contre les cryptomonnaies, affirmant que les États-Unis seraient les plus touchés en cas d’éclatement de la bulle, le pays ayant attiré davantage de capitaux dans la crypto que tout autre au monde.

Les tensions politiques aux États-Unis

Selon le Wall Street Journal, la Chambre des représentants américaine a voté, par 215 voix contre 208, pour retirer à Donald Trump le pouvoir de mener une action militaire contre l’Iran sans l’approbation du Congrès.

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