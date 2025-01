Le Bitcoin et Nasdaq 100 atteignent un niveau de corrélation jamais vu depuis plus de 2 ans

Malgré ses qualités de réserve de valeur, le Bitcoin continue d’être perçu comme un actif risqué, proche des valeurs technologiques. L’indice de corrélation sur 30 jours entre le BTC et le Nasdaq 100 atteint aujourd’hui un sommet en 2 ans.

La corrélation du Bitcoin avec le Nasdaq 100 atteint des sommets

Malgré ses qualités de réserve de valeur et d'anti-fragilité, le Bitcoin reste perçu par le monde de la finance comme un actif risqué en raison de sa forte volatilité, presque comparable à celle des marchés actions.

Par ailleurs, son lien étroit avec la « technologie blockchain » renforce son assimilation à un actif technologique, souvent comparé aux grandes valeurs tech de la bourse américaine, notamment celles qui composent le Nasdaq 100.

Afin de mieux anticiper l'intérêt entre les 2 actifs, certains investisseurs suivent de près l'indice de corrélation sur 30 jours entre le Nasdaq 100 et le cours du Bitcoin. Après avoir atteint un creux à la mi-2024, cet indice enregistre désormais un sommet depuis la fin de l'année 2022.

Indice de corrélation entre le Nasdaq 100 et le Bitcoin

En effet, l'indice de corrélation entre le Nasdaq 100, qui regroupe les 100 plus grandes valeurs technologiques du marché américain, et le Bitcoin a atteint 0,70. Ce niveau, inégalé depuis fin 2022, coïncide avec la reprise du cours du BTC après son effondrement sous les 20 000 dollars, suite à la faillite de FTX.

En analysant le graphique à travers le prisme des cycles du Bitcoin, on peut constater que l'année 2024 présente des similarités avec 2020. À l'époque, la corrélation entre le NDX et le BTC avait dépassé 0,60 quelques semaines après avoir atteint des niveaux négatifs.

L'année 2021, marquée par une surperformance du BTC, qui est passé de 29 000 à 69 000 dollars (+138 %), montre une corrélation plus faible avec le Nasdaq 100, ce dernier ayant enregistré une hausse modérée de 32 %. Cependant, cette corrélation avait grimpé au-delà de 0,80 lors du marché baissier de 2022.

Comment expliquer la corrélation du NDX et du BTC ?

L’augmentation de la corrélation entre le Nasdaq 100 et le Bitcoin peut s’expliquer par plusieurs facteurs, à commencer par l’institutionnalisation du BTC. Le lancement des ETF Bitcoin spot en janvier 2024 a permis une exposition directe au prix de la monnaie dans les portefeuilles d’investisseurs et d’institutions, qui la traitent désormais comme un actif technologique à part entière.

Par ailleurs, la Réserve fédérale (FED) semble s’orienter vers une politique monétaire plus accommodante qu’elle ne l’était depuis 2022. Cette dynamique encourage les investisseurs à se tourner vers des actifs plus volatils, à prendre davantage de risques et à réduire leurs positions en dollars pour se protéger contre sa dépréciation.

Enfin, l’investiture imminente de Donald Trump, qui a mis Bitcoin et les entreprises technologiques au centre de son programme, pourrait bénéficier aux 2 actifs ou au moins orienter leur trajectoire dans des directions similaires. Cette dynamique est renforcée par le récent rapprochement entre l’administration Trump et l’industrie technologique, illustré par des figures comme Elon Musk et David Sacks, ce dernier étant pressenti pour occuper le poste de « tsar de l’IA et des cryptomonnaies » dès l’investiture.

Source : Bloomberg

