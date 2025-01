Trump : La nouvelle administration pourrait inclure un poste consacré aux cryptomonnaies dès son investiture

Avec la victoire de Donald Trump, un tournant s’annonce pour les cryptomonnaies aux États-Unis. Le président élu prévoit des mesures favorables à leur adoption, incluant la création de rôles dédiés ainsi que des ordres exécutifs pour protéger l’accès bancaire des entreprises crypto.

L'administration Trump créera-t-elle un ministère du Bitcoin ?

Depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles des États-Unis, l'industrie des cryptomonnaies semble à l'aube de changements majeurs et potentiellement décisifs pour les 4 prochaines années. Après une régulation très stricte imposée par l'administration Biden, le camp Trump affiche une importante ouverture, un virage qui pourrait stimuler le développement et l'innovation dans le monde de la finance.

Plus largement, l'arrivée de Trump paraît marquer le début d'une offensive contre les lourdeurs bureaucratiques. Cela inclut des initiatives comme la création du « Department Of Government Efficiency » (DOGE) par Elon Musk, ainsi que l'instauration de postes dédiés à des industries émergentes occupés par des personnes qualifiées, telles que l'intelligence artificielle (IA) et les cryptomonnaies.

Le Washington Post a récemment révélé que l'administration Trump prévoit de nommer David Sacks, cofondateur de PayPal et associé du fonds de capital-risque Craft Ventures, au poste de « tsar de l'IA et des cryptomonnaies ».

Ce dernier devrait assumer un rôle stratégique et informel, servant de lien entre les entreprises technologiques et le gouvernement, en particulier le Congrès, afin de promouvoir l’innovation et défendre les intérêts des 2 industries.

Le journal rapporte par ailleurs que Donald Trump pourrait émettre des ordres exécutifs dès son 1er jour à la Maison-Blanche. Ces mesures viseraient à garantir l'accès des entreprises crypto au système bancaire, dont certaines se voient actuellement refuser ce droit, et à supprimer l’obligation pour les banques de traiter les actifs numériques comme des passifs dans leurs bilans, une contrainte qui les oblige à détenir l’équivalent en dollars.

Le « lobby des cryptomonnaies » est finalement en train de se former

L’intérêt de Donald Trump pour le Bitcoin et les cryptomonnaies suscite des inquiétudes chez de nombreux investisseurs, y compris parmi les Bitcoiners les plus convaincus.

En effet, la proposition de créer une réserve stratégique pour le gouvernement des États-Unis va à l’encontre de la vision originelle d’une réserve destinée aux individus. Cela pourrait également renforcer l’influence des pays sur l’évolution du BTC.

Un phénomène similaire est déjà visible dans l’écosystème Ethereum, où une grande partie de l’activité repose sur des entreprises régulées ou basées aux États-Unis, telles que Tether et Circle pour les stablecoins, ou Coinbase avec son layer 2 Base, tout en détenant 10 % des ETH stakés.

On pourrait soutenir que l’intégration de rôles et de stratégies liés aux cryptomonnaies dans l’administration Trump pourrait encourager l’utilisation de monnaies numériques sans intermédiaire ni tiers de confiance. Cependant, les entreprises ayant accès au gouvernement pour promouvoir leurs intérêts sont majoritairement des plateformes d’échange, dont l’objectif principal n’est pas de favoriser la détention et l’utilisation de Bitcoin via des portefeuilles en self-custody.

Source : Washington Post

