Meta prépare-t-il le retour de Libra, son projet de cryptomonnaie abandonné il y a 4 ans ?

Meta travaillerait sur Arena, une application de marchés prédictifs inspirée de Polymarket et Kalshi. À première vue, il s’agirait d’un produit social expérimental. Mais replacé dans l’histoire de Libra et dans le contexte du retour des stablecoins aux États-Unis, le projet pourrait s’inscrire dans une stratégie plus large.

Arena, une porte d’entrée vers les données de conviction

Les marchés prédictifs permettent de parier sur l’issue d’événements futurs : élections, résultats sportifs, décisions économiques ou actualité. Polymarket et Kalshi ont popularisé ce format, qui transforme des anticipations individuelles en prix de marché.

Ils ne constituent donc pas seulement un outil de pari. Ils permettent également d’agréger des convictions, des probabilités et des attentes collectives autour d’un événement.

💡 Tout savoir sur les marchés de prédiction

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, Meta travaillerait justement sur Arena, une application mobile distincte de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Le projet aurait été demandé par Mark Zuckerberg et fonctionnerait d’abord avec des points, sans argent réel au lancement. Selon le New York Times, l’ajout de mises en argent réel ne serait toutefois pas exclu à terme.

Le groupe Meta sait déjà mesurer l’attention de ses utilisateurs à travers les likes, les partages, les commentaires ou le temps passé sur ses applications. Un marché prédictif ajouterait une couche supplémentaire : il ne mesurerait plus seulement ce que les utilisateurs regardent ou approuvent, mais aussi les sujets sur lesquels ils seraient prêts à engager de la valeur.

Poussé à l’extrême, ce scénario peut rapidement prendre une dimension dystopique. Les données issues de marchés prédictifs pourraient théoriquement alimenter des modèles d’intelligence artificielle capables d’anticiper certains comportements, tendances ou événements. Ces marchés agrègent déjà des anticipations économiques et sociales. Rien n’indique que Meta poursuive cet objectif, mais il s’agit d’une conséquence potentielle d’un tel produit.

Acheter l'action META sur Trade Republic à partir de 1€

Libra pourrait revenir par les stablecoins, plutôt que par une monnaie Meta

Le lien avec Libra devient plus clair si Arena est considéré comme un futur usage, plutôt que comme un simple produit indépendant.

En 2019, Facebook avait tenté de lancer Libra, une cryptomonnaie pensée pour circuler à grande échelle dans son écosystème. Le projet, ensuite renommé Diem, avait finalement été abandonné en 2022 après une forte opposition réglementaire. Meta, encore appelé Facebook au moment des faits, affichait alors ouvertement son ambition de créer un rail monétaire mondial.

Le contexte a depuis beaucoup changé, les stablecoins bénéficient désormais d’un cadre fédéral aux États-Unis depuis l’adoption du GENIUS Act en 2025. Pour les autorités américaines, leur intérêt dépasse la seule innovation financière. La Réserve fédérale estime notamment que les stablecoins contribuent déjà à renforcer la demande pour les bons du Trésor américain et les actifs liquides libellés en dollars.

📰 À lire également dans l'actualité – Bitcoin chute sous les 60 000 dollars alors que le dollar se renforce, un mauvais signal durable pour le BTC ?

Un stablecoin émis ou distribué par Meta ne serait plus uniquement perçu comme une menace pour la souveraineté monétaire américaine. Il pourrait aussi devenir un outil de diffusion du dollar numérique, alimenter la demande pour la dette américaine et concurrencer Tether ou Circle sur un marché particulièrement rentable.

Le modèle économique est simple : les réserves qui garantissent un stablecoin peuvent être placées dans des actifs rémunérateurs, comme des bons du Trésor. Si les utilisateurs ne perçoivent pas eux-mêmes ces intérêts, l’émetteur peut en capter une partie.

Rien ne confirme aujourd’hui que Meta prépare son propre stablecoin. Les éléments disponibles évoquent plutôt des intégrations via des partenaires tiers, ainsi que des paiements en USDC pour certains créateurs.

Mais Arena pourrait offrir une utilité supplémentaire à des soldes numériques au sein de l’écosystème Meta. En 2019, Libra commençait par la monnaie. En 2026, Meta pourrait commencer par les données, les usages et les paiements.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : The New York Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.