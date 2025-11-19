Le CBOE annonce le lancement de « contrats à terme continus » sur Bitcoin et Ethereum

Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) souhaite visiblement s’inscrire dans la hype actuelle qui entoure les plateformes décentralisées de contrats perpétuels, comme Hyperliquid. Au programme : l’introduction annoncée de « contrats à terme continus » sur le Bitcoin et Ethereum.

Le CBOE lance 2 nouveaux contrats « de type perpétuel » sur le Bitcoin et Ethereum

Le marché décentralisé des contrats perpétuels a connu un essor sans précédent au cours des derniers mois, porté par le succès important de la plateforme Hyperliquid. Un regain d'intérêt qui n'est apparemment pas passé inaperçu du côté des acteurs boursiers traditionnels du secteur, comme le Chicago Board Options Exchange (CBOE).

En effet, cette bourse américaine s'impose comme une actrice mondiale de premier plan sur le marché des produits dérivés. Un statut qu'elle souhaite de toute évidence conserver avec les cryptomonnaies de premier plan comme le Bitcoin ou Ethereum.

Pour preuve, la récente annonce du lancement imminent de deux nouveaux contrats nommés Bitcoin Continuous Futures (PBT) et Cboe Ether Continuous Futures (PET) dont la négociation devrait débuter le 15 décembre prochain sur le Cboe Futures Exchange, « sous réserve de leur examen réglementaire ».

Les contrats à terme continus sur le Bitcoin et l’Ether de Cboe offriront aux investisseurs une exposition de type perpétuel, régulée aux États-Unis. Une compensation interviendra de manière centralisée via le Cboe Clear U.S., une organisation de compensation de dérivés régulée par la CFTC, et disponibles à la négociation 23 heures sur 24, 5 jours sur 7. CBOE

Des « contrats à terme continus » sans rolls mensuels

La spécificité de ces nouveaux contrats réside dans leur approche présentée comme à la fois à terme et continue. En effet, ils vont proposer une exposition à long terme au Bitcoin et à l’Ether (ETH) avec « une échéance de 10 ans lors de leur cotation et un ajustement quotidien en espèces ».

Le but ? Créer une exposition « de type perpétuelle » tout en éliminant la nécessité de rouler (roll) périodiquement les positions ouvertes, c'est-à-dire le fait de devoir fermer une position sur un contrat à terme arrivant à échéance tout en ouvrant simultanément une nouvelle position sur l’échéance suivante.

Comme la négociation des contrats perpétuels se fait historiquement hors du marché américain, le Cboe est ravi de donner accès à ces produits dans un environnement transparent et régulé aux États-Unis. La structure des contrats à terme continus de CBOE permet une gestion de portefeuille et du risque fluide et efficace, tout en offrant aux investisseurs un moyen contrôlé d’obtenir une exposition avec effet de levier aux crypto-actifs. Rob Hocking, responsable mondial des dérivés chez CBOE

Ces nouveaux contrats pourraient notamment séduire les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs et les traders professionnels soucieux d'évoluer dans un cadre réglementaire certifié qui exclut de fait les nombreuses plateformes offshore implantées en dehors des États-Unis.

Source : CBOE

