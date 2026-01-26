Après l'échec de sa trésorerie Ethereum, ETHZilla achète maintenant des moteurs d'avion

Alors qu'ETHZilla a vendu 114,5 millions de dollars d'ETH à la fin de l'année 2025, l'entreprise a maintenant acheté 2 moteurs d'avion. Pourquoi un tel virage ?

Après avoir vendu des ETH, ETHZilla achète maintenant des moteurs d'avion

L'été dernier, les trésoreries crypto, dont les Ethereum Treasuries Companies, ont souvent fait l'actualité, à tel point que nous avons assisté à une surenchère d'entreprises cherchant chacune à faire la plus grande annonce. Sans surprise, l'effet de mode est passé, et nombre de ces sociétés qui étaient déjà en difficulté en bourse ont été doublement sanctionnées, potentiellement après certaines prises de bénéfices d'actionnaires historiques.

Parmi ces échecs, nous retrouvons ETHZilla. Avec encore aujourd'hui près de 70 000 ETH valorisés à un peu plus de 200 millions de dollars, l'entreprise a pourtant déjà vendu un total de 114,5 millions de dollars d'ETH, afin de financer des rachats d'actions et d'obligations.

À présent, l'entreprise fait parler d'elle à travers un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi, concernant l'acquisition de... 2 moteurs d'avions :

Le 17 janvier 2026, ETHZilla Corporation, par l'intermédiaire de sa nouvelle filiale ETHZilla Aerospace LLC (la « Société »), a acquis deux moteurs d'avion CFM56-7B24, ainsi que toutes les pièces, la documentation et les supports moteur associés, auprès d'Avean Engine Solutions, LLC, une filiale d'Aero Engine Solutions, Inc., conformément aux termes d'un contrat de vente et d'achat de moteurs daté du 12 janvier 2026. Les moteurs ont été acquis pour un montant total de 12,2 millions de dollars [...]. Les Moteurs font l'objet de contrats de location avec une grande compagnie aérienne, en sa qualité de locataire, lesquels ont été cédés à la Société dans le cadre de l’acquisition.

En l'occurrence, ces moteurs sont utilisés par des avions de ligne moyen-courriers, comme certains Boeing 737. De plus, le contrat présente une option d'achat de 3 millions de dollars par moteur.

Selon nos confrères de CoinDesk, la location de moteur serait une pratique courante dans le secteur de l'aéronautique, notamment pour pallier rapidement des pannes.

Quoi qu'il en soit, cela témoigne surtout d'une nouvelle tentative de l'entreprise de redresser la barre, après que l'engouement autour des Ethereum Treasuries Companies soit passé. D'ailleurs, depuis notre article du 23 décembre sur la vente de 24 291 ETH, l'action d'ETHZilla a encore perdu 17,8 % de son prix. Depuis son sursaut du mois d'août, le titre affiche maintenant une baisse de 97 % :

Cours de l'action ETHZ en données quotidiennes

Avant d'être renommée ETHZilla, l'entreprise était connue sous le nom de 180 Life Sciences, qui opérait dans les biotechnologies, avant de réorienter ses activités dans les jeux et le divertissement. À mesure que l'abandon de la trésorerie ETH se finalisera, nous assisterons probablement à un nouveau rebranding.

Sources : SEC, TradingView

